- Kendall Jenner porte actuellement la coiffure Bob.

Kendall Jenner, âgée de 28 ans, a connu une transformation notable : le mannequin célèbre a opté pour une coupe de cheveux radicale, visible dans la dernière publicité Calvin Klein.

Dans la publicité, qui arbore un esthétique granuleuse et vintage et a été publiée le 4 septembre, Jenner est capturée devant un paysage de plage époustouflant, un mur blanc et lors d'une balade en décapotable par temps venteux. Elle est vue portant une robe, une chemise, un blazer oversize et des bottes - le tout mis en valeur par sa nouvelle coiffure.

Ses longs cheveux bruns ont été raccourcis en un joli bob qui frôle à peine ses lobes d'oreille, associé à des mèches de différentes longueurs qui ajoutent une touche audacieuse à son apparence.

"Elle me rappelle tant sa mère !"

La nouvelle coiffure de Jenner ne rappelle pas seulement les années 90, mais évoque également un membre de sa famille proche : la nouvelle coupe de cheveux accentue la similarité de Jenner avec sa mère Kris Jenner, 68 ans, dont la coupe courte est sa marque de fabrique. De nombreux commentaires sur la publicité, que Jenner a également partagée sur son Instagram, disent : "Tu as parfaitement imité ta mère dans ce shooting." Même la mère de Jenner exprime son approbation : "J'adore tes cheveux !" elle écrit, accompagnée d'un émoji yeux de cœur.

La nouvelle apparence de Jenner, demi-sœur de Gigi Hadid, 29 ans, est accueillie favorablement sur YouTube : Jenner est acclamée comme étant "parfaite", "reine" ou "La seule femme qui pourrait me rendre gay". Un utilisateur suggère même Jenner pour un rôle de Bond girl. Et un commentaire avec de nombreux likes répète : "Elle me rappelle tant sa mère !"

