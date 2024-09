Kemmerich, le dirigeant du gouvernement, est renvoyé du parlement.

Thomas L. Kemmerich a été ministre-président de Thuringe pendant 27 jours grâce au soutien de l'AfD. Il ne fera pas partie de la nouvelle composition du Parlement régional. Son parti FDP a subi un revers cuisant.

La nuit électorale a marqué un tournant significatif dans le parcours politique du chef du FDP de Thuringe, Thomas L. Kemmerich, annonçant potentiellement le crépuscule de sa carrière politique. Malgré son bref mandat de ministre-président de l'État libre de Thuringe, Kemmerich ne sera pas réélu au Parlement régional d'Erfurt. Les résultats projetés indiquent que son FDP peine à franchir le seuil de un pour cent. Dans sa circonscription d'Erfurt II, le quinquagénaire a obtenu la sixième place parmi les sept candidats en lice pour une représentation directe, avec seulement 3,1 % des voix. La victoire dans la circonscription est revenue au candidat de la CDU avec 33,7 %.

Kemmerich a attiré l'attention nationale en février 2020 en étant choisi surprise comme ministre-président. Il a été élu avec le soutien à la fois de la CDU et de l'AfD à l'époque. Le chef de parti Christian Lindner et le vice-président Wolfgang Kubicki l'ont initialement félicité ("Un candidat du centre démocratique est sorti vainqueur."), mais la pression a monté car c'était la première fois que l'AfD aidait à élire un ministre-président. Lindner s'est rapidement rendu à Erfurt et a exercé une pression maximale sur le ministre-président FDP fraîchement nommé, en menaçant de démissionner de son poste de chef de parti.

Après 27 jours, son mandat s'est terminé lorsque Kemmerich a démissionné face aux protestations publiques et à la pression de la partie fédérale. Il a également souligné l'hostilité constante qu'il avait rencontrée dans sa vie personnelle. Depuis, les relations entre le FDP fédéral et l'association régionale de Thuringe sont restées tendues. Cependant, ils sont restés à ses côtés, maintenant sa position et faisant campagne avec lui - en vain, comme il s'est avéré. Outre Kemmerich, trois autres députés du FDP perdent également leur siège.

Avant de siéger au Parlement régional d'Erfurt de 2009 à 2014, Kemmerich a brièvement siégé au Bundestag. Il est revenu au Parlement régional en 2019.

Après son bref mandat de ministre-président, l'avenir politique de Thomas L. Kemmerich avec le FDP en Thuringe semble incertain.

Malgré la défaite, le FDP continue de soutenir Kemmerich, qui ne retournera pas au Parlement régional d'Erfurt en raison des résultats électoraux.

