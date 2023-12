Kelly Slater ne peut pas concourir en Australie s'il n'est pas vacciné, déclare le ministre de la santé

Slater, onze fois champion du monde, qui n'a pas révélé son statut vaccinal, a pris la défense de Novak Djokovic, numéro un mondial du tennis, après que le Serbe non vacciné a été arrêté puis expulsé par les autorités avant l'Open d'Australie.

Deux championnats de la World Surf League (WSL) sont prévus dans l'État de Victoria et en Australie occidentale en avril et en mai. On ne sait pas encore si Slater, 49 ans, y participera.

"Je pense que nous avons été très clairs dans l'affaire Novak Djokovic : pas de vaccin, pas de jeu", a déclaré M. Hunt à la chaîne australienne Channel 9.

"C'est un message assez simple, quel que soit le sport, nous sommes impartiaux. J'espère qu'il (Slater) se fera vacciner et qu'il participera aux compétitions.

La WSL n'a pas imposé de vaccins à ses concurrents, mais elle les a encouragés à se faire vacciner, les avertissant qu'ils pourraient être confrontés à des problèmes "importants" s'ils choisissaient de ne pas le faire.

