Keith Pelley : Le Tour européen de golf, un retour vers le futur

Keith Pelley a pris la direction de l'European Tour l'année dernière.

Le Canadien veut rendre le sport plus attractif pour les joueurs et les fans.

Il promet : "Nous allons apporter des changements significatifs".

Keith Pelley, qui a succédé à George O'Grady à la tête du Tour en avril dernier, a des idées révolutionnaires et pense que le golf ne devrait pas avoir peur d'adopter de nouvelles façons de penser afin de le rendre plus attrayant pour les joueurs et les fans.

Cet homme de 52 ans, ex-président de Rogers Media et ancien patron des Argonauts de Toronto, club de la Ligue canadienne de football, espère rendre le Tour "sensiblement différent" d'ici 2018.

Mais l'un des scénarios de ce visionnaire - à l'image de ses lunettes bleues si caractéristiques - a peu de chances de se réaliser.

"J'aime le jeu - j'aime tous les aspects du jeu - mais si je devais changer une chose, ce serait de revenir 200 ans en arrière et probablement de faire 12 trous", a déclaré Pelley à l'émission Living Golf de CNN.

Keith Pelley : Secouer le Tour européen

On dit que le Old Course de St Andrews est devenu au XVIIIe siècle la référence en matière de parcours standard de 18 trous.

Des études récentes ont toutefois suggéré que la forme traditionnelle du jeu était incompatible avec la vie moderne et que la participation était en baisse.

Toutefois, M. Pelley renvoie à un rapport de l'European Tour publié en octobre , qui suggère que la participation au golf est davantage en évolution qu'en chute libre.

"Peut-être que la manière traditionnelle de jouer 18 trous est quelque peu en déclin, mais dans l'ensemble, la participation au jeu augmente de manière spectaculaire grâce à différentes choses comme le golf d'aventure, les terrains d'entraînement et les pitch and putts", a-t-il déclaré. "Dans l'ensemble, je pense que la participation au jeu est très forte.

Après avoir constaté qu'il existe un appétit pour le golf sous une forme ou une autre, M. Pelley s'est fixé pour objectif de faire de l'European Tour une alternative viable au PGA Tour, plus lucratif, aux États-Unis.

"Beaucoup de gens disent que nous sommes dans le domaine du golf. Oui, nous sommes dans le golf, mais je dis que nous sommes aussi dans le contenu et dans le divertissement", a-t-il déclaré.

"Il se trouve que le golf est notre plateforme. Si nous sommes dans le domaine du divertissement, nos joueurs sont nos stars. Soutenir nos joueurs et faire d'eux de plus grandes stars est la partie la plus importante de notre jeu pour l'avenir.

"Nous devons développer cette tournée avec eux, et c'est là le point critique - la développer avec eux.

Pelley pense que le résultat sera un circuit qui aura l'air et l'impression d'être très différent dans quelques années - plus d'événements et plus de prix, plus grand, meilleur et plus brillant pour les golfeurs et les fans.

Il souhaite encourager une situation dans laquelle l'élite du golf européen jouera la grande majorité de ses événements sur le Tour plutôt que, comme c'est le cas actuellement, de se rendre aux États-Unis et de jouer de nombreux événements du PGA Tour.

"En fin de compte, ce sont des joueurs de classe mondiale", a-t-il déclaré. "Ils joueront entre 22 et 25 événements par an, et ce que nous voulons faire, c'est leur offrir une alternative viable pour qu'ils puissent en jouer autant que possible sur le circuit européen.

"Comment allons-nous y parvenir ? En augmentant les dotations, en jouant sur des terrains de golf de classe mondiale, en offrant aux joueurs un hébergement de classe mondiale, en les traitant comme ce qu'ils sont, et c'est là notre recette du succès".

Les joueurs, souligne-t-il, soutiennent pleinement l'idée - "ce que les joueurs d'élite disent, c'est que nous voulons que cela se développe" - mais il prévient qu'"une énorme quantité de travail et un formidable effort d'équipe" seront nécessaires pour mener l'European Tour vers le type d'avenir qu'il souhaite voir se dessiner.

Pelley ne doute pas, cependant, que les changements qu'il souhaite se produiront - et il suggère que l'année prochaine pourrait apporter des développements passionnants.

"Nous allons y arriver - nous allons procéder à un changement significatif et il y a des annonces qui vont être faites pour que le Tour prenne une direction différente", a-t-il déclaré.

"Mais les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Cela prend du temps. 2016 est évidemment une année très chargée, avec les Jeux olympiques, la Ryder Cup et la Coupe du monde, et je la considère comme une année de transition pendant laquelle nous commençons à transformer le Tour et à faire certaines de ces annonces pour la saison 2017."

Dans ce nouveau monde, l'un des principaux objectifs est d'accroître l'attrait du golf pour les jeunes fans et les joueurs.

"Il faut absolument comprendre la jeune génération et la faire participer très, très tôt, car cela conduira à l'engagement du public par la suite", a déclaré M. Pelley.

En faisant un clin d'œil au passé, Pelley tente de ramener le golf européen vers l'avenir.

