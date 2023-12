Keita Sagaki reproduit des peintures classiques à l'aide de centaines de petits personnages de manga.

De loin, la réplique de Sagaki ressemble à une version à la plume de l'original. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'image est composée de centaines de petits personnages de dessins animés. Le dessin d'un chien se trouve le long de la pommette de la Joconde, tandis qu'un chat souriant se trouve sur le bout de son nez. Une caricature de la planète Saturne flotte sur son front.

Certains de ces personnages peuvent sembler familiers aux fans d'anime et de manga japonais. Bien que tous les dessins de ses œuvres soient techniquement originaux, Sagaki admet qu'il est fortement inspiré par des artistes et des collectifs tels qu'Osamu Tezuka, Fuji Fujiko et Studio Ghibli.

Le haut et le bas, l'Est et l'Ouest

La "Joconde" n'est pas le seul tableau de maître ancien que Sagaki a reproduit en utilisant des personnages inspirés des mangas. Il a également créé ses propres versions de "La Cène" de Léonard de Vinci, de "La Naissance de Vénus" de Botticelli et de "La Grande Vague au large de Kanagawa" d'Hokusai, entre autres.

Il a commencé à reproduire des œuvres d'art célèbres dans son style particulier en 2004, y voyant un moyen intéressant de combiner l'art occidental avec les personnages de mangas et d'anime qu'il aimait dans son enfance.

"Les peintures occidentales et l'art japonais contiennent de nombreux concepts contradictoires", explique Sagaki dans un entretien par courriel. "Les peintures occidentales offrent de la profondeur, alors que mes personnages sont plats. Même dans de nombreuses peintures japonaises classiques, la perspective n'est pas très utilisée.

Cette fusion des chefs-d'œuvre occidentaux et de la culture pop japonaise a valu à Sagaki des admirateurs dans le monde entier, et ses œuvres ont été présentées dans des expositions aussi éloignées que l'Allemagne et le Portugal. Il prépare actuellement une exposition à la Fabrik Gallery de Hong Kong, en mars, où il dévoilera de nouvelles œuvres inspirées de peintures baroques. Il y dévoilera de nouvelles œuvres inspirées de peintures baroques, notamment des reproductions de "Boy with a Basket of Fruit" du Caravage, "Girl Reading a Letter at an Open Window" de Johannes Vermeer et "A Woman Bathing in a Stream" de Rembrandt.

Jason Sveinn, commissaire de l'exposition, estime que l'attrait des dessins de Sagaki réside en partie dans la manière dont ils traitent les mangas et les anime comme des formes d'art sérieuses.

"Sagaki rêvait d'être un dessinateur de manga lorsqu'il était enfant", explique Jason Sveinn lors d'un entretien téléphonique. Il avait l'habitude de dessiner des bandes dessinées sur son bloc-notes et il s'est dit : "Peut-être que je devrais faire quelque chose d'intéressant avec ça ; peut-être que je pourrais appliquer cette technique à des œuvres que je pourrais voir dans un musée".

Des accents spirituels

Sagaki ne produit pas d'ébauches de ses œuvres d'art. Il dessine directement sur le papier à l'aide d'un stylo noir de 0,015 pouce, en se référant aux images de la peinture qu'il reproduit. Les dessins de Sagaki varient en échelle, allant de la taille d'une feuille de papier A4 à des œuvres gigantesques de près de 3 mètres de large. Étant donné qu'une seule erreur peut ruiner toute une œuvre, Sagaki prend son temps pour dessiner, et certaines œuvres prennent jusqu'à un an pour être achevées.

"Sagaki est un exemple de véritable artiste japonais", a déclaré M. Sveinn. "Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'isole dans son atelier pour dessiner tranquillement et patiemment. Il est incroyablement concentré.

Cette approche est en partie inspirée par son intérêt pour le bouddhisme, explique Sagaki. L'un de ses premiers souvenirs est la visite du centre de méditation Toga Meiso no Sato, dans la préfecture de Toyama, au Japon, où étaient exposés plusieurs mandalas (peintures bouddhistes complexes et richement colorées représentant le cosmos). Comme l'art de Sagaki, les mandalas sont composés de minuscules éléments individuels qui se combinent pour créer une image complète.

"Mon style et les mandalas ont des points communs", explique Sagaki. "Tout d'abord, ce sont des représentations très détaillées. Et dans le processus de création, le dessin est pour moi une sorte de méditation. C'est exactement comme cela que les mandalas ont été créés".

Cependant, l'inspiration de Sagaki est aussi profondément ancrée dans la tradition occidentale. Lorsqu'il décide quel chef-d'œuvre reproduire, il se base sur un ensemble de critères stricts, le plus important étant que le tableau soit célèbre.

"Un tableau que tout le monde connaît donne lieu à un grand "décalage" entre l'observation de loin, lorsqu'il semble s'agir d'une reproduction simple, et l'observation de plus près, lorsque les détails de l'anime deviennent évidents.

Sagaki choisit également des peintures très contrastées, afin de pouvoir varier la densité de ses personnages d'anime. Malgré l'apparente précision de ses reproductions, Sagaki admet qu'il recrée souvent des tableaux de maîtres anciens sans jamais les avoir vus de ses propres yeux.

"J'ai vu l'original au préalable pour environ la moitié de mes œuvres", explique-t-il. "Mais une fois que j'ai créé mon œuvre, je veux la voir. Je suis allé voir la Joconde".

L'exposition "Baroque Deconstruction" de Keita Sagaki est présentée à la Fabrik Gallery de Hong Kong du 1er mars au 15 avril.

Source: edition.cnn.com