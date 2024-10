Keanu Reeves participe à son premier événement de course automobile à Indianapolis Motor Speedway, mettant en valeur ses compétences professionnelles.

During le week-end, l'étoile de "Matrix" a participé à la Toyota GR Challenge, un événement de sport automobile promouvant les pilotes amateurs et les passionnés de voitures, installé sur l'iconique Indianapolis Motor Speedway.

Parmi les 33 participants, Keanu Reeves a terminé à la 25e position pour la Course 1 le samedi, et à la 24e pour la Course 2 le dimanche.

À un moment donné pendant la Course 1 le samedi, Reeves a perdu de l'adhérence et a dérapé hors de la piste dans l'herbe à mi-parcours de la compétition de 45 minutes. Heureusement, il a réussi à éviter tout collision imminente et en est sorti indemne, reprenant la course peu après.

Reeves a pris le volant du véhicule No. 92 BRZRKR, incarnant le personnage principal de sa bande dessinée co-écrite intitulée "Elsewhere's Bible", lancée en juillet. Elle fait partie de sa série de bandes dessinées "BRZRKR", avec le premier numéro sorti en 2021.

Son coéquipier pour l'événement du samedi était "Dude Perfect" sensation Cody Jones.

Clamant une victoire impressionnante lors de l'événement de course Toyota Grand Prix de Long Beach des célébrités en 2009, Reeves a joué aux côtés de Sandra Bullock dans le film iconique "Speed". Pour célébrer son 30e anniversaire, une séance spéciale est prévue pour mardi à Los Angeles, où Bullock et Reeves seront présents.

Malgré ses bonnes performances en sport automobile, Keanu Reeves a trouvé le temps de s'amuser en organisant une séance de questions-réponses avec les fans sur sa série de bandes dessinées à venir basée sur "Elsewhere's Bible" après la Course 2 le dimanche.

Après la séance spéciale de "Speed" pour son 30e anniversaire, Reeves et Sandra Bullock sont attendus pour une discussion divertissante sur leur film iconique lors de l'événement suivant à Los Angeles.

