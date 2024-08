"Kaulitz & Kaulitz" est en deuxième saison.

La série documentaire "Kaulitz & Kaulitz" est sur le point de devenir un grand succès pour Netflix dans le monde germanophone. Malgré de nombreuses critiques négatives, le service de streaming a annoncé une deuxième saison. Les jumeaux du groupe Tokio Hotel, Bill et Tom Kaulitz, et leurs fans sont ravis.

La success-story des jumeaux Bill et Tom Kaulitz se poursuit : Netflix a annoncé que leur série documentaire "Kaulitz & Kaulitz" serait de retour pour une deuxième saison.

Dans une vidéo Instagram publiée depuis le soleil couchant de Sunset Boulevard à Los Angeles, les frères Kaulitz ont annoncé personnellement que la production de la nouvelle saison avait déjà commencé. Les fans devront attendre jusqu'en 2025 pour découvrir de nouvelles histoires glamours et palpitantes sur les jumeaux dissemblables.

Le chanteur de Tokio Hotel, Bill, et le guitariste Tom ont vécu dans les collines d'Hollywood depuis plusieurs années, où ils ont étendu leur empire en tant que musiciens, podcasters et entertainers. Avec "Kaulitz & Kaulitz", ils ont donné pour la première fois à leurs fans un aperçu approfondi de leur vie privée. L'équipe de production a suivi les 34 ans pendant plus de huit mois et a montré leur vie quotidienne variée en huit épisodes, qui comprenaient des carrières internationales, la vie de famille, le bus de tournée de Tokio Hotel, des fêtes, des drames, des flirts et un road trip à travers les États-Unis. Des amis, des employés et la femme de Tom Kaulitz, Heidi Klum, ont également donné leur avis.

Les sujets qui attendent les téléspectateurs dans la deuxième saison restent à voir. La marche des fiertés de Cologne, où Bill Kaulitz a embrassé un acteur, sera-t-elle mentionnée ? Ou "Kaulitz & Kaulitz" abordera-t-il les inondations de sa maison de luxe à Los Angeles, qui l'ont obligé à déménager temporairement ?

La première saison, qui a dominé les classements allemands de Netflix depuis son lancement en juin, a suscité l'enthousiasme dans de nombreux endroits. Cependant, il y a eu

Lire aussi: