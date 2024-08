- Katzenberger veut se faire dévêtir pour Playboy à 40 ans.

** Nue et Fière : La Star de la Téléréalité Daniela Katzenberger, 37 ans, Veut Poser pour Playboy à 40 ans**

Daniela Katzenberger, la star de la téléréalité de 37 ans, a annoncé qu'elle voulait poser nue pour le magazine Playboy lorsqu'elle aura 40 ans. "Je veux faire Playboy à 40 ans", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à TV Digital. "Je les ai toujours refusés auparavant, mais à 40 ans, je vais le faire. D'abord, parce que 40 ans est un âge difficile pour les femmes. Beaucoup sont proches de la ménopause et pensent que tout va être terrible."

Et ensuite, a-t-elle déclaré, "Parce que ma carrière a commencé quand je voulais vraiment faire Playboy et que je n'ai pas réussi. Mais depuis que j'ai réussi, le Playboy allemand me demande tous les ans depuis 15 ans. Alors à 40 ans, je dirai oui !" Son 40ème anniversaire aura lieu en octobre 2026. De nouveaux épisodes de son émission de téléréalité "Daniela Katzenberger" seront diffusés sur Vox à partir du 6 septembre.

Pas Question d'aller dans le Camp de la Jungle !

Cependant, Katzenberger, née à Ludwigshafen, est également claire sur ce qu'elle ne fera jamais : aller dans le camp de la jungle de RTL. "RTL pourrait payer ce qu'ils veulent, je ne le ferais jamais", a-t-elle déclaré. "Parce que quand j'ai faim, je deviens une diva, et je ne voudrais pas imposer cela à qui que ce soit." Cette fois-ci, elle veut montrer des aspects plus sérieux d'elle-même à la télévision, y compris des sujets liés aux réseaux sociaux et aux commentaires négatifs qu'elle reçoit.

Elle considère maintenant sa décision de se faire tatouer les sourcils comme une erreur de jeunesse : "Il y avait des choses qui étaient mauvaises, comme les sourcils sur mon front. Mais même si c'était mauvais, c'était aussi bien finalement - une erreur bonne-mauvaise. Et c'est vrai pour tout : si j'ai fait des erreurs, elles étaient toujours bonnes pour quelque chose."

