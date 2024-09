- Katy Perry inspire Orlando Bloom à s'attaquer aux tâches ménagères d'une manière unique.

Katy Perry n'hésite pas à parler d'amour, de vie et, plus spécifiquement, de sexe sur le podcast "Call Her Daddy" avec la présentatrice Alex Cooper. En tant que chanteuse en couple avec l'acteur Orlando Bloom depuis huit ans, elle le décrit même à un moment donné comme un "étalon sauvage". Mais ce qui est encore plus captivant, c'est l'histoire qui se cache derrière tout ça.

Tout comme de nombreux couples, Katy Perry et Orlando Bloom partagent certaines responsabilités domestiques et ne se reposent pas uniquement sur le personnel. Bien que le fait de garder la cuisine propre puisse parfois causer des disputes entre eux, Orlando Bloom pourrait trouver ces rares désaccordsworths si cela signifie qu'il reçoit une certaine récompense de la part de Perry. Elle raconte à la présentatrice : "Si je descends les escaliers et que je trouve la cuisine impeccable, avec tous les plats faits et les placards fermés, alors il devrait être prêt pour une petite surprise."

Perry va encore plus loin en déclarant qu'elle apprécie plus le fait de laver la vaisselle que de recevoir un cadeau luxueux. "Je n'ai pas besoin d'une voiture de sport rouge brillante ! Je peux aller en acheter une. Contente-toi de ranger le bazar. Et pour ça, je te donnerai une petite surprise." Cette déclaration laisse Cooper momentanément sans voix, mais Orlando Bloom a déjà été ouvert sur leur vie sexuelle avec la chanteuse de 39 ans par le passé. Dans une interview accordée au "Guardian", il a mentionné que leur vie sexuelle avait diminué peu après la naissance de leur fille.

**Maintenant que leur fille Daisy Dove a quatre ans, il semble que les choses soient de retour sur les rails. Le couple est fiancé depuis 2019, mais n'a toujours pas officialisé leur union. Lorsqu'on lui demande quel type d'homme elle préférait avant Orlando Bloom, Katy répond franchement : "Je ne suis plus attirée par les individus autocentrés." Naturellement, cela conduit à une discussion sur les signaux d'alarme dans les relations. Perry déclare que quelqu'un qui franchit constamment les limites, vous déséquilibre émotionnellement et pense vous connaître mieux que vous

Lire aussi: