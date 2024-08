- Katy Perry est sous enquête pour une vidéo prise à Ibiza.

Indignation pour Katy Perry en Espagne: Les autorités enquêtent sur l'équipe de la pop-star américaine (39 ans, "Teenage Dream", "Dark Horse") pour avoir tourné illégalement un clip vidéo dans une réserve naturelle d'Ibiza. Les producteurs du clip n'ont pas demandé de permis de tournage, a annoncé le ministère de l'Environnement des îles Baléares à Palma (Mallorca). Perry avait tourné le clip de son nouveau single "Lifetimes" à Ibiza et sur l'île voisine de Formentera. La chanteuse n'était initially pas disponible pour commenter.

Katy Perry court à travers les dunes

Des enquêtes ont été ouvertes en raison du tournage non autorisé, a déclaré le ministère dans un communiqué. Cependant, l'autorité a souligné qu'il n'était pas suspecté de "délit environnemental", car les enregistrements photo et vidéo dans la réserve naturelle affectée Ses Salines sont autorisés après approbation préalable.

Dans le clip de "Lifetimes", Perry est vue en train de courir et de danser à travers les dunes en vacances, sautant des falaises dans la mer Méditerranée et s'amusant dans les clubs. Le clip sur le canal YouTube officiel de Perry a été vu plus de 2,5 millions de fois en seulement cinq jours.

Le tournage non autorisé pour le clip de Katy Perry a eu lieu dans les îles Baléares, plus précisément à Ibiza et à Formentera. despite the illegality, no environmental offense is suspected as approvals were required for photo and video recordings in the affected nature reserve.

Lire aussi: