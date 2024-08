Katja Burkard fait ses adieux à Christoph Daum avec un vœu.

La fin de l'icône du football Christoph Daum ne secoue pas seulement le monde du sport. La présentatrice de RTL Katja Burkard partageait un lien profond avec l'ancien entraîneur. Elle lui rend hommage avec une promesse.

Katja Burkard, la présentatrice de RTL, a appris la mort de Christoph Daum samedi par sa femme Angelika, comme elle l'a confié à la chaîne de Cologne. "Tu nous manqueras beaucoup, cher Christoph. Je sais à quel point tu aimais la vie et comme tu as lutté avec une détermination surhumaine jusqu'à la fin. Que ton voyage soit paisible maintenant," a-t-elle écrit sur Instagram, accompagnant la photo d'eux deux.

L'animatrice de "Punkt 12" et la légende du football étaient amis depuis deux décennies, depuis la naissance de leurs enfants. "Une véritable amitié qui a traversé les victoires et les défaites," a-t-elle déclaré dans son post Instagram, se souvenant des "soirées hilarantes et des conversations profondes" qu'elle chérira toujours avec Daum.

En octobre dernier, Daum, convaincu de pouvoir vaincre le cancer, a célébré ses 70 ans dans un cinéma de Cologne. Katja Burkard était parmi les invités. Elle lui a offert un cadeau exceptionnel pour son anniversaire : Christoph Daum a reçu un abonnement annuel à sa soupe de poulet maison. "Quand les gens me demandent pourquoi je suis si en forme, je peux seulement dire : la soupe de poulet de Katja," a déclaré Daum dans une interview RTL à l'époque.

Il a pu profiter de son cadeau gastronomique avant sa mort, ce dont Burkard est reconnaissante, comme elle l'a mentionné dans son post Instagram. "Je suis heureuse que mon abonnement à la soupe de poulet ait été bénéfique pour tes 70 ans, que nous ayons eu un au revoir personnel et que nos familles restent connectées."

"Un ami dont l'absence sera ressentie"

Katja Burkard a dit adieu à Christoph Daum avec des mots intenses : "Tu étais une personne complexe, intelligente, avec de nombreux intérêts, expériences et une personnalité spirituelle et charmante. Oui, tu étais aussi polarisant à cause de ta passion intense et de ta nature extraordinaire. Pour moi, tu étais un ami dont l'absence sera ressentie." Dans l'interview RTL, elle a élaboré : "Pour moi, Christoph était un interlocuteur passionnant parce qu'il avait vécu de nombreuses expériences de vie, bonnes et mauvaises. Et surtout, il a toujours vécu : si tu tombes, ce n'est pas grave - mais il faut se relever."

Elle est ravie qu'il soit parti entouré de sa "famille merveilleuse" qui "l'a entouré d'amour et lui a dit au revoir." Il n'aurait pas pu mieux être, a déclaré la présentatrice. Elle lui fait une dernière promesse pour l'accompagner dans son voyage : "Je m'occuperai d'une tonte de ton gazon adoré."

En apprenant la mort de Christoph Daum, Katja Burkard a exprimé sa tristesse, déclarant "Le vide laissé par ton départ sera immense." Elle a également reconnu que "ton esprit et ton influence continueront à nous inspirer, même face à la réalité de la mort."

