Katie Taylor défait Amanda Serrano dans le premier combat de boxe de deux femmes au Madison Square Garden

Taylor, qui a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2012, reste invaincue et améliore son palmarès à 21-0 et six KO.

Âgée de 35 ans, elle s'est imposée par décision partagée devant une salle comble au Garden, défendant avec succès ses titres de championne des poids légers de la WBA, de l'IBF, de la WBO et de la WBC.

Le combat s'est terminé de manière spectaculaire, les deux combattantes, visiblement épuisées, tentant désespérément de porter leurs derniers coups.

C'est Taylor, ensanglantée et instable sur ses pieds après avoir reçu de lourds coups de Serrano au cinquième round, qui a été déclarée vainqueur.

"Je savais que j'allais me retrouver dans les tranchées à un moment ou à un autre", a déclaré Taylor, selon Reuters.

"C'est une combattante phénoménale, une personne formidable, et j'avais le cœur et la compétence, et je savais que j'allais pouvoir m'en sortir.

Le palmarès de Serrano est désormais de 42-2-1 et 30 K.O. Elle a remporté des titres mondiaux dans sept catégories de poids allant de 115 à 140 livres. L'année dernière, Serrano, 33 ans, a défendu avec succès ses titres WBO et WBC des poids plume.

Avant le match, Taylor a déclaré à CNN qu 'elle était impatiente de monter sur le ring.

"Nous sommes deux grandes championnes dans la fleur de l'âge et cela va donner un combat extraordinaire", a déclaré Taylor. "Je pense que sur le plan stylistique, nous pourrions très bien nous entendre. Elle est évidemment une combattante très, très agressive et moi aussi. Je pense donc que ce sera un combat très, très excitant".

C'est la première fois que deux femmes se retrouvent en tête d'affiche dans la "plus célèbre arène du monde". Il s'agissait également du premier combat entre le numéro 1 et le numéro 2 de la boxe depuis 2008, lorsque Manny Pacquiao avait battu Juan Manuel Marquez.

En tant que pionnière de longue date dans ce sport, Taylor a déclaré que son propre succès n'était pas suffisant et qu'elle souhaitait également que d'autres boxeuses soient élevées au rang de championnes.

"J'ai l'impression que nous avons parcouru beaucoup de chemin ces dernières années en termes de salaire et de bourses, mais j'ai aussi l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir", a-t-elle déclaré à CNN.

"Il n'est pas normal qu'Amanda et moi soyons les seules à toucher les gros salaires, mais il faut que cela se répercute sur les autres combattantes, et j'espère que cela se produira.

Le match de samedi devait initialement avoir lieu le 2 mai 2020, mais il a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com