Katie Couric fait le point sur son traitement contre le cancer du sein

L'ancienne présentatrice de "Today", qui a été diagnostiquée en juin, a été opérée en juillet et a commencé la radiothérapie le 7 septembre. Elle a terminé 15 jours de radiothérapie, a-t-elle déclaré lors d'une apparition sur la chaîne NBC lundi.

"Je me sens très bien. Je me remets à peine d'un rhume... mais je me sens très bien. J'ai terminé la radiothérapie la semaine dernière", a-t-elle déclaré. "Ils ont dit que cela vous fatiguait, mais en fait je n'ai pas été trop fatiguée. J'ai subi une tumorectomie en juillet".

Elle a ajouté : "Je me sens très chanceuse d'avoir été diagnostiquée au moment où elle l'a été. Je me sens très chanceuse d'avoir été diagnostiquée au moment où elle l'a été, d'y être allée même si j'étais en retard, d'y être allée quand je l'ai fait.

Mme Couric a passé un examen des seins au cours de l'été et on lui a dit qu'elle avait besoin d'une biopsie.

Elle m'a répondu : "Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment biopsier et je veux le faire aujourd'hui". J'ai alors pensé : "Oh, mon Dieu ! Vous devez vous moquer de moi".

Elle a été abasourdie par la nouvelle.

"J'ai appris la nouvelle le lendemain, elle m'a appelée, et j'étais assez stupéfaite. Je pense que ces mots, 'C'est cancéreux ou vous avez un cancer', vous arrêtent dans votre élan", a-t-elle déclaré.

"Mais elle m'a dit que c'était traitable et que nous devions avoir un plan. Je suis donc passée d'un sentiment de choc à un sentiment de soulagement, compte tenu de l'histoire de ma famille, parce que mon exposition au cancer avec Jay [son défunt mari] et Emily [sa défunte sœur] et ma belle-mère ... ils étaient tous à un stade avancé et le pronostic était vraiment difficile, alors je me suis sentie très reconnaissante, honnêtement", a-t-elle déclaré.

Mme Couric a perdu son premier mari, Jay Monahan, d'un cancer du côlon en 1998, à l'âge de 42 ans. Elle a attendu quelques jours pour digérer son propre diagnostic avant de l'annoncer à ses filles Carrie et Ellie.

"J'ai attendu quelques jours pour pouvoir digérer la nouvelle et comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Et j'ai envoyé un message à chacune d'entre elles par FaceTim", dit-elle. "J'ai été très rassurante, mais j'ai vu sur leurs visages. Il est difficile d'annoncer une telle nouvelle, quelle que soit la manière dont on s'y prend.

Elle a encouragé les femmes à prendre rendez-vous pour une mammographie.

Source: edition.cnn.com