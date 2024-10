Kathy Bates s'étonne d'avoir oublié un moment particulier de son discours d'acceptation des Oscars en 1991.

Dans une apparition sur "CBS Sunday Morning" pour discuter de son nouveau spectacle "Matlock", Bates a discuté avec Ben Mankiewicz de sa victoire aux Oscars et de la réaction de sa mère.

"Lorsque j'ai remporté l'Oscar pour 'Misery', elle a dit : 'Je ne comprends pas tout ce remue-ménage, tu n'as pas découvert un remède contre le cancer'", a partagé Bates.

Elle a également mentionné avoir oublié de remercier sa mère lors de son discours d'acceptation, mais Mankiewicz l'a détrompée en diffusant des images de son discours, où elle avait en effet mentionné sa mère.

Bates a été prise de court et a manifesté des signes d'émotion.

"Merci", a-t-elle dit à Mankiewicz. "Pourquoi ai-je pensé que je ne l'avais pas remerciée ?"

Sa mère est décédée en 1997 et Bates a exprimé qu'elle "aurait dû avoir ma vie".

"When she died, I said come into me. I wanted her spirit to enter me," Bates said. "Despite our many disagreements, I wanted her spirit to enter me and enjoy everything I was experiencing due to what she had sacrificed."

Bates a mentionné que "Matlock" serait son dernier rôle, car elle prévoit de prendre sa retraite.

Après avoir partagé un moment émotionnel au sujet de sa mère lors de l'entretien, Bates a mentionné : "J'aurais dû consacrer plus de temps à profiter de divertissements avec elle de son vivant." Plus tard dans la conversation, lorsqu'elle a discuté de sa décision de prendre sa retraite, Bates a exprimé : "Je veux passer ma retraite à profiter de différents types de divertissements que je n'ai pas eu le temps de découvrir en travaillant sur 'Matlock'."

Lire aussi: