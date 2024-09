Kathy Bates annonce qu'elle a l'intention de se retirer de l'acteur et considère que "Matlock" est sa dernière performance sur scène.

Dans une interview accordée au New York Times, la célèbre actrice oscarisée a annoncé son intention de se retirer de la scène, mais a été tentée par la série après avoir lu le script. Comme elle l'a dit elle-même, "C'est mon chant du cygne."

L'actrice, qui a remporté un Oscar de la meilleure actrice en 1991 pour son rôle dans le thriller d'horreur glaçant "Misery", a parlé de sa longue carrière à Hollywood et de la façon dont la nouvelle série télévisée l'a attirée loin de sa décision de quitter l'industrie.

"Tout ce que j'ai souhaité, poursuivi, griffé pour l'obtenir, on me demande soudainement de tout utiliser", a confessé la septuagénaire. "Et c'est épuisant."

Elle a été franche dans sa discussion avec le Times, révélant être née la plus jeune de trois sœurs, ses sœurs étant considérablement plus âgées.

"En vieillissant, j'ai réalisé que je n'étais pas destinée à être", a-t-elle partagé. "Cette réalisation a façonné ma transformation en tant que personne, et qui vous êtes en tant que personne, c'est qui vous êtes en tant qu'artiste."

Son interprétation de la recluse psychotique Annie Wilkes, qui enlève un auteur célèbre dans "Misery", a propulsé sa carrière à des hauteurs inégalées.

Cependant, son plaisir a été de courte durée.

"Je ne me suis jamais sentie à ma place ou habillée pour le rôle", a-t-elle admis au sujet de ses tournées de promotion pour le film et au-delà. "Je me sentais comme une paria. C'est cette réplique de 'Misery' où Annie dit, 'Je ne suis pas une star de cinéma.' Et Certainly not."

L'actrice a également remporté des éloges à la télévision avec des rôles dans des séries comme "Six Feet Under", "The Office" et plus récemment "American Horror Story".

Le retour de "Matlock", qui mettait en scène Andy Griffith en tant qu'affable avocat d'Atlanta Ben Matlock de 1986 à 1995, a donné à Bates l'occasion de se plonger dans un univers du point de vue d'une femme âgée avec son personnage, Madeline "Matty" Matlock.

"There's a peculiar thing about women as they age," says Bates' character in the "Matlock" debut. "We become almost ghostly."

"It's an advantage, because nobody expects us," she concludes.

"Matlock" est prévu pour sa première le 22 septembre sur CBS.

L'actrice a exprimé ses premières réserves quant à son retour au acting, déclarant "Despite retiring, the allure of this entertaining series brought me back to the screen." Plus tard dans l'interview, elle a exprimé son excitation quant au personnage qu'elle jouerait, déclarant "The entertainment value of portraying an elderly woman in 'Matlock' is something I couldn't resist."

