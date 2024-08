- Kate Winslet sur sa mère et sa fausse image de beauté

Être en paix avec son corps et apprendre à s'apprécier soi-même. C'était un voyage que l'actrice Kate Winslet, qui est devenue célèbre à l'âge de 21 ans avec le film iconique "Titanic" en 1997, a dû entreprendre. Du jour au lendemain, la jeune femme qui avait rêvé d'une carrière d'actrice depuis son enfance, est devenue un phénomène mondial. Tout comme son corps, qui était mis en valeur dans une scène célèbre où elle était à moitié nue sur un canapé. Cette scène a suscité des conversations dans les années 1990, une époque où l'idéal de beauté féminine était "taille zéro": extrêmement mince et sans courbes, comme l'exemplifient les célébrités comme Christina Aguilera et Paris Hilton. Kate Winslet ne correspondait pas à ce moule.

Kate Winslet parle des dommages psychologiques du Body Shaming

Pour les jeunes femmes, la constante discussion sur les courbes de leur corps peut être difficile à gérer. Dans une interview avec "Harper's Bazaar", Winslet a révélé que la critique de sa silhouette à l'époque l'avait écrasée et avait même conduit à un trouble alimentaire. "J'étais souvent disséquée dans les médias, et cela m'a vraiment fait mal. Pensez à toutes les années dans ma vingtaine où j'ai eu différentes tailles et formes", a réfléchi la quadragénaire.

Elle est ravie que l'idéal de beauté et la confiance en soi des femmes aient évolué au fil des presque trois décennies depuis "Titanic". "C'est vraiment rafraîchissant de voir que les femmes d'aujourd'hui s'acceptent plus et sont moins influencées par les jugements des autres", a déclaré Winslet.

Même si sa famille a toujours soutenu son rêve d'actrice et boosté sa confiance, même Kate Winslet a reçu une image déformée de la beauté pendant son enfance. Dans l'entretien, elle a partagé une expérience formatrice : "Je ne connais personne de mon âge qui a vu sa mère se regarder dans le miroir et dire, 'J'ai l'air bien!' Ma mère ne l'a jamais fait. Elle se disait toujours, 'Mon Dieu, je ne sais pas si je peux porter ça. Est-ce que j'ai l'air d'un hippie? Est-ce que mes fesses ont l'air grosses?' Nous gaspillons tant de temps à nous critiquer, et je ne le referai jamais."

Aujourd'hui, Winslet est satisfaite de ce qu'elle est et se décrit comme "ouverte" et "terrée", malgré les défis de maintenir cette ter

