- Kate Winslet sera honorée au Festival de Zurich en octobre.

Actrice britannique Oscarisée Kate Winslet (48 ans) sera honorée lors du Festival du film de Zurich en octobre à Zurich. Elle recevra le "Golden Icon Award" pour ses "interprétations remarquables et carrière impressionnante", ont annoncé les organisateurs.

"Kate Winslet est une véritable icône du cinéma et brille par sa versatilité, aussi bien dans les blockbusters des grands studios que dans les productions indépendantes", a déclaré le directeur artistique du festival, Christian Jungen.

Le festival met en avant sa vocation internationale avec de nombreux noms anglais. Même dans le titre, "Zurich" est utilisé à la place de "Zürich" - sans umlaut (prononcé Surik, avec un "S" doux).

Winslet présente son nouveau film à Zurich

Winslet présentera son nouveau film sur un photographe de guerre à Zurich : "Lee - the Photographer" du réalisateur Ellen Kuras. La quadragénaire a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2009 pour son rôle dans "The Reader", adapté d'un roman de l'auteur allemand Bernhard Schlink. Elle est devenue une star grâce au film "Titanic" (1997) aux côtés de Leonardo DiCaprio.

Le festival se déroule du 3 au 13 octobre. Winslet recevra le prix le 7 octobre avant la présentation de son nouveau film.

Le Festival du film de Zurich, où Kate Winslet sera honorée, met en avant son profil international avec de nombreuses entrées en anglais. During her visit, Kate Winslet will also present her latest film, a war photographer drama titled "Lee - the Photographer."

Lire aussi: