Kate Winslet, malgré son rôle principal dans le film emblématique "Titanic", n'avait jamais vu le naufrage avant sa récente visite.

Jusqu'à présent, "Titanic" de James Cameron reste l'un des films les plus rentables de l'histoire. Le rôle de Rose DeWitt Bukater dans ce film a propulsé la carrière de Kate Winslet, la transformant en phénomène mondial quasi du jour au lendemain. Cependant, lors d'une récente interview, elle a admis n'avoir jamais réussi à regarder le film entier de bout en bout.

Célèbre pour ses performances émotionnelles, Winslet est actuellement à l'affiche du film "The Photograph", où elle incarne avec intensité l'ancienne correspondante de guerre Lee Miller.

Lors d'une interview accordée au "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) pour promouvoir son nouveau rôle, elle a également évoqué son travail dans "Titanic", un blockbuster sorti en 1997 qui figure toujours parmi les quatre plus grands succès du box-office de tous les temps. Malgré ses rôles précédents dans des films comme "Heavenly Creatures", "Sense and Sensibility" et "Hamlet", ainsi que ses succès ultérieurs dans des films comme "Revolutionary Road", "Carnage" et "The Reader", pour beaucoup, Winslet restera toujours associée à son rôle de Rose DeWitt Bukater, l'intérêt amoureux tragique de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) qui périt lorsque le Titanic sombre dans les eaux glacées.

Alors que des millions de spectateurs ont été émus aux larmes par "Titanic", Winslet a révélé une vérité inattendue lors de son interview avec le FAZ : "Je n'ai jamais regardé le film entier."

Crampes d'estomac

Winslet a tenté à deux reprises de regarder le film entier, mais sans succès. Cela s'est produit pour la dernière fois en 2012, lorsque "Titanic" a été réédité en version 3D, et qu'elle était obligée d'assister à une projection avec ses enfants. Selon elle, "l'un de mes enfants avait faim, donc nous avons dû partir tôt, peut-être après deux tiers."

Winslet précise que sa décision n'était pas motivée par une aversion pour le film. "Titanic" occupe toujours une place spéciale dans son cœur, tout comme pendant le tournage. Cependant, elle déclare ne jamais regarder aucun de ses films plus d'une fois. "Titanic" ne fait pas exception. Elle décrit l'expérience comme étrange et abstraite. "Je ne connais aucun acteur qui prend plaisir à se regarder dans un film", ajoute-t-elle, laissant entendre qu'elle ne verra peut-être jamais la fin de l'histoire de Jack et Rose.

Malgré sa popularité durable et son rôle influent dans le film, Kate Winslet n'est jamais parvenue à regarder la version intégrale de "Titanic", dans lequel elle partageait l'affiche avec Leonardo DiCaprio. Lors d'une récente interview, elle a expliqué que des crampes d'estomac causées par l'un de ses enfants avaient entraîné un départ anticipé lors d'une projection en 2012 de la version 3D rééditée.

