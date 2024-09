Kate reprend ses fonctions professionnelles suite à une récente mise à jour du traitement du cancer.

Kate, 42 ans, épouse du prince William, futur roi de Grande-Bretagne, a repris le travail en présidant une réunion au château de Windsor mardi.

Selon un article dans le Court Circular, qui enregistre les événements menés par la famille royale, que ce soit publiquement ou en privé, "La princesse de Galles, co-patronne, la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, a présidé une réunion sur les jeunes enfants au château de Windsor" cet après-midi.

La semaine dernière, Kate a partagé une mise à jour sur sa santé, mentionnant qu'elle "faisait ce qu'elle pouvait pour rester libre du cancer" et qu'elle entamait une "nouvelle phase de récupération avec un regain d'espoir et d'appréciation pour la vie".

Dans un message vidéo émouvant, mettant en valeur la joie de la famille pendant l'été anglais, la princesse a déclaré que malgré les neuf derniers mois ayant été difficiles, elle avait hâte de reprendre le travail et de participer à quelques engagements publics supplémentaires dans les mois à venir.

Aucun autre détail concernant la réunion n'a été inclus dans le Court Circular, mais Kate s'est activement engagée depuis des années dans le développement de la petite enfance, souvent qualifié de "œuvre de sa vie".

En 2021, elle a créé le Royal Foundation Centre for Early Childhood et son initiative phare est sa campagne de sensibilisation "Shaping Us", conçue pour améliorer notre compréhension de l'importance des cinq premières années de la vie dans la formation des adultes que nous devenons.

Depuis février, Kate suit un traitement de chimiothérapie pour une forme de cancer non divulguée et n'a fait que quelques apparitions publiques depuis.

Elle s'est réunie avec sa famille pour le défilé du roi, connu sous le nom de Trooping the Colour, en juin et a reçu une ovation debout après avoir assisté à la finale du simple messieurs de Wimbledon avec sa fille, la princesse Charlotte, en juillet.

Pendant son traitement, Kate a continué à travailler à domicile, en menant des réunions avec son équipe et des représentants de son centre pour les jeunes années.

Dans les mois à venir, elle continuera à se concentrer sur sa récupération mais devrait reprendre un emploi du temps public léger pour le reste de l'année.

Elle est également prévue pour assister à la cérémonie annuelle du Jour du souvenir au Cénotaphe à Londres en novembre, rendant hommage à ceux qui ont servi pendant la guerre.

