Kate Middleton est courageusement mise en avant.

Pour la première fois en plusieurs semaines, Son Altesse Royale Kate, plus communément connue sous le nom de Princesse Kate, fait une apparition publique. Elle est accompagnée de son époux, le Prince William, alors qu'ils se rendent à un office religieux. Le trajet jusqu'à l'église semble être rempli de rires et de bonne humeur pour le couple.

Les apparitions publiques de la princesse Kate ont été rares depuis l'annonce de son diagnostic de cancer. Sa dernière apparition en public remontait à une vidéo où elle et le Prince William célébraient les succès de l'équipe olympique anglaise à Paris. Sa dernière apparition officielle en public remontait à environ un mois, lorsqu'elle a remis le trophée de Wimbledon au phénomène du tennis Carlos Alcaraz. Depuis, elle est restée discrète. Mais maintenant, elle est de retour.

Les paparazzis ont réussi à capturer des images de la princesse lors de son trajet jusqu'à l'église en Écosse. Elle se trouve actuellement en vacances au château de Balmoral avec son époux, le Prince William, et leurs enfants, George, Charlotte et Louis. Il s'agit de la destination estivale traditionnelle de la famille royale anglaise.

Une Tradition Royale

Les photos, obtenues par des publications comme "The Sun", ont été prises le 25 août. On y voit le Prince George dans la voiture, avec le Prince de Galles au volant et son épouse portant un blazer à carreaux et un chapeau brun orné de plumes. L'une des images montre la Princesse Kate en train de sourire à son époux.

D'autres membres de la famille royale étaient également présents à l'office. Le roi Charles III et la reine Camilla y assistaient également, vêtus de tenues écossaises colorées en tartan. Le prince Edward et son épouse, la Duchesse de Sophie, étaient également présents pour l'homélie.

Le château de Balmoral était la résidence bien-aimée de la reine Elizabeth II, où elle est également décédée. Depuis, l'endroit a pris une signification encore plus émotionnelle pour la famille royale. La princesse Kate passe chaque été dans cette retraite des Highlands écossaises depuis son mariage avec le Prince William en 2011. Après son diagnostic de cancer et sa

