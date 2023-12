Kate Bush bat trois records du monde avec "Running Up That Hill".

La chanteuse a battu trois records du monde, selon le Livre Guinness des records, grâce à sa chanson de 1985 "Running Up That Hill" qui figure dans la dernière saison de la série "Stranger Things".

Mme Bush détient désormais les records du temps le plus long pour qu'un titre atteigne la première place du classement officiel des ventes de singles au Royaume-Uni, de l'artiste féminine la plus âgée à atteindre la première place du classement officiel des ventes de singles au Royaume-Uni et de l'écart le plus long entre les premières places du classement officiel des ventes de singles au Royaume-Uni.

L'ancienne détentrice du record, Cher, qui avait 52 ans lorsque son tube "Believe" a pris la première place en 1998, a félicité Mme Bush sur Twitter.

"Bravo Kate, les records sont faits pour être battus ! Rappelez-vous, à l'époque, quand les femmes avaient des dates de péremption courtes", a tweeté Cher. "Nous avons dû nous battre pour traverser le rideau de testostérone, et nous l'avons fait pour que les filles qui sont venues après nous puissent chanter aussi longtemps qu'elles le veulent. Avec un méga respect".

Bush a récemment publié un message sur son site pour remercier Netflix et saluer la série "Stranger Things".

"On y retrouve la chanson "Running Up That Hill", qui connaît une toute nouvelle vie grâce aux jeunes fans qui adorent la série - je l'adore aussi !", a-t-elle écrit. "C'est vraiment excitant !"

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com