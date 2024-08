Kasia Niewiadoma remporte une victoire de quatre secondes au Tour de France Femmes

Inconnue a commencé la journée en portant le maillot jaune, avec une avance de 1:13 sur Pauliena Rooijakkers, une grimpeuse connue mais moins testée dans les courses de classement général, et une avance de 1:15 sur Vollering, une coureuse qui a dominé la scène récemment.

Vollering a lancé une attaque à environ 40 kilomètres (environ 24,9 miles) de la ligne d'arrivée sur les pentes les plus raides du Col du Glandon. À un moment donné, elle a réussi à créer un écart de 1:27 entre elle et Inconnue, menant la course virtuelle. Vollering a célébré avec une victoire d'étape, gagnant un bonus de temps de 10 secondes, mais Inconnue a poussé fort sur les pentes supérieures, réussissant à franchir la ligne avec une avance de seulement 4 secondes.

Une fois la gravité de son exploit comprise, Inconnue a craqué, les larmes coulant sur son visage. Elle a repris suffisamment ses esprits pour lever son vélo au-dessus de sa tête en signe de célébration. À quelques mètres de là, Vollering a également succombé à l'épuisement, ses propres larmes contrastant avec la joie d'Inconnue.

"C'est vraiment fou", a confessé Inconnue à Eurosport plus tard. "La totalité de l'étape était comme un grand huit, j'ai eu un moment terrible sur Glandon. Puis, pendant la descente, j'ai réussi à me ressaisir.

"Sur Alpe d'Huez, j'ai dû me régler, donner tout ce que j'avais dans les 5 derniers kilomètres. Pendant un moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Ils criaient tellement à la radio dans les 2 derniers kilomètres."

Le Tour de France Femmes est devenu la plus grande victoire de la carrière d'Inconnue, sa première victoire dans une course de grande envergure en sept ans. Elle a d'abord remporté le maillot jaune à la cinquième étape, lorsque la précédente leader de la course, Vollering, est tombée six kilomètres avant la ligne d'arrivée.

Une fin palpitante

Rooijakkers était la seule à pouvoir suivre l'élan initial de Vollering le dimanche, restant sur sa roue sauf pour un bref moment pendant la descente, ce qui a donné à Vollering la tête de la course virtuelle.

La course était très serrée entre les trois coureuses, aboutissant à une poursuite excitante alors qu'Inconnue poursuivait Vollering et Rooijakkers dans la montagne. La tête de course passait de l'une à l'autre à mesure que les secondes s'égrenaient, le titre passant d'une coureuse à l'autre.

Le groupe d'Inconnue a progressé sur la section plate entre les deux cols, réduisant l'écart à environ 40 secondes lorsque le groupe de tête a commencé son ascension des pentes célèbres d'Alpe d'Huez.

Cependant, Vollering et le duo de tête ont montré leur force sur la montée, augmentant l'écart à plus d'une minute. Il semblait clair que l'un d'eux prendrait le maillot jaune. Mais à mesure que les kilomètres s'égrenaient et que les coureuses se fatiguaient de plus en plus, Inconnue a trouvé un regain d'énergie et a commencé à réduire l'écart.

Vollering a sprinté vers la ligne, laissant derrière elle Rooijakkers et remportant la victoire d'étape, mais elle a manqué de conserver son titre général. Elle a terminé deuxième du classement général, tandis que Rooijakkers a remporté la troisième place sur le podium.

La victoire d'Inconnue dans le Tour de France Femmes a marqué son retour en forme dans les grands événements sportifs, montrant sa résilience et sa détermination. Malgré la performance impressionnante de Vollering et sa tête de course à un moment donné, l'excitation du sport a poussé Inconnue à continuer jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire.

