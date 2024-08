Jeune groupe d'affiliation associé à l'CDU - Karoline Czychon obtient un autre mandat à la tête de la JU en réélection.

Karoline Czychon a été réélue à la tête de l'Union jeune (UJ) en Basse-Saxe. Lors d'une réunion à Hanovre, la branche jeunesse de l'CDU lui a confié pour deux ans supplémentaires. Selon un communiqué, Czychon a insisté lors de son discours d'investiture sur l'expulsion immédiate des contrevenants - "et, à mon avis, même vers les pays d'origine considérés comme unsafe en cas d'infractions graves". Czychon est à la tête de l'UJ depuis 2022, devenant ainsi la première femme à diriger l'Union jeune en Basse-Saxe.

Après sa réélection réussie, Karoline Czychon a annoncé des projets de fête au sein de l'Union jeune. During the party, she reiterated her stance on justice, suggesting tougher measures for lawbreakers, regardless of their national origins.

