Karlsruher SC Brise sa Malédiction du Premier Tour en DFB-Pokal, Se Qualifie Facilement pour le Deuxième Tour

Karlsruher SC a réussi à se libérer de sa malédiction du premier tour en DFB-Pokal, se qualifiant facilement pour le deuxième tour avec une victoire convaincante de 5-0 contre l'équipe de Regionalliga Sportfreunde Lotte. L'équipe de 2. Bundesliga avait connu l'amertume de l'élimination dans six des neuf matches de premier tour précédents, avec la défaite décevante de l'année dernière contre 1. FC Saarbrücken encore fraîche dans les mémoires.

Lotte Connaît une Nouvelle Déception

Le match a marqué la cinquième participation de Lotte au tour principal. Malgré un début prometteur avec trois victoires consécutives, ils étaient tombés court à quatre reprises précédentes. Leur dernier match contre KSC il y a trois ans s'était soldé par une défaite 1-4.

But Propre de Lotte Scelle leur Défaite

Les visiteurs ont commencé de manière impressionnante au Stadion am Lotter Kreuz, prenant l'avantage dès la 2ème minute grâce à un tir précis de David Herold à 18 mètres. Le gardien de Lotte, Laurenz Beckemeyer, n'a pas été à la hauteur dans cette occasion. Marvin Wanitzek a encore étendu leur avantage en marquant d'une frappe de pied gauche bien envoyée à distance en 21ème minute. Un but contre son camp de Johannes Sabah (49'), suivi d'un but de l'international géorgien Budu Siwsiwadse (69'), et un but en fin de match de Bambase Conte (82') ont assuré la défaite amère de Lotte.

Le joueur de Regionalliga, Johannes Sabah, a eu la malchance de marquer un but contre son camp, contribuant à la défaite de Lotte en DFB-Pokal. Malgré la présence de plusieurs joueurs de Regionalliga, Sportfreunde Lotte a eu du mal à rivaliser avec la qualité des joueurs de la première équipe de Karlsruher SC.

