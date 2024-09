- Karlsruher SC a obtenu les services de l'ancien prospect Egloff de la VfB Stuttgart.

Le club de football de bas niveau Karlsruhe SC a réussi à signer le milieu de terrain Lilian Egloff. Le joueur de 22 ans a affiné ses compétences dans l'académie de jeunes de VfB Stuttgart, souvent considéré comme l'un des plus grands espoirs de Souabe. Malheureusement, des blessures récurrentes l'ont empêché de percer dans l'équipe première de Stuttgart. Depuis juillet, il est agent libre. Les détails de son contrat avec Karlsruhe n'ont pas encore été révélés.

"J'ai hâte de faire progresser ma carrière avec KSC et de rendre justice à la confiance de ceux qui me dirigent par des performances solides", a déclaré Egloff dans un communiqué de Karlsruhe. Sebastian Freis, responsable des professionnels, se réjouit de l'acquisition d'un "joueur offensif talentueux".

Début Dynamique de la Campagne

Karlsruhe SC a commencé sa saison avec dynamisme. En championnat, ils occupent confortablement la deuxième place après quatre journées, avec dix points. En battant facilement Sportfreunde Lotte 5-0 en Coupe DFB, ils ont prouvé leur valeur. Après la pause internationale, Karlsruhe accueillera FC Schalke 04 (13 septembre, 18h30/Sky).

L'arrivée d'Egloff à Karlsruhe SC pourrait potentiellement renforcer leurs transferts cette saison, dans le but de renforcer encore leur effectif. Le milieu de terrain pourrait injecter de l'énergie et des compétences nouvelles dans l'équipe, contribuant à des victoires plus décisives dans les matchs à venir.

