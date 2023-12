Karim Benzema sera jugé pour son implication présumée dans un système de chantage

L'affaire porte sur l'existence d'une sex-tape mettant en scène Valbuena. Benzema est accusé d'avoir fait pression sur Valbuena, qui jouait aux côtés de la star du Real Madrid en équipe de France, pour qu'il paie des maîtres chanteurs afin d'éviter que la vidéo ne soit rendue publique.

Benzema doit répondre de l'accusation de "complicité de tentative de chantage", selon le procureur.

Quatre autres hommes, qui n'ont pas été nommés, ont été impliqués dans l'affaire pour tentative de chantage, a déclaré le procureur à CNN. L'un d'entre eux est également accusé d'abus de confiance.

Au début de l'enquête, Benzema, qui a été suspendu par l'équipe nationale française, a nié les allégations. Il risque jusqu'à cinq ans de prison s'il est reconnu coupable.

Interrogé par Le Monde en 2015 pour savoir s'il en voulait à Benzema, Valbuena a déclaré qu'il était "très, très, très déçu" de son ancien coéquipier, qui, selon lui, avait fait preuve d'un "manque de respect" à son égard.

Benzema a marqué 27 buts en 81 sélections en équipe de France, mais n'a plus représenté son pays depuis l'incident avec Valbuena.

Les représentants de Benzema et de Valbuena n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

L'avocat de Benzema, Sylvain Cormier, a déclaré à Reuters: "Nous ne sommes malheureusement pas surpris par cette décision, qui est aussi absurde qu'elle était attendue.

"Je suis consterné de constater que l'on est obligé de déformer les éléments recueillis dans l'enquête pour justifier le renvoi de mon client devant le tribunal. Nous nous expliquerons devant les juges du tribunal pour démontrer cet abus."

Le juge Cormier avait déclaré en 2015 que Benzema n'avait "pris aucune part à cette tentative de chantage" et que l'affaire avait été rendue publique "de manière fallacieuse."

Le Real Madrid a soutenu Benzema à l'époque, le président Florentino Perez déclarant que les actions du joueur étaient "de bonne foi".

Benzema a marqué plus de 250 buts pour le Real Madrid et a remporté quatre Coupes d'Europe et trois titres de Liga avec le club espagnol.

Valbuena, 36 ans, joue actuellement pour le champion grec Olympiacos, qu'il a rejoint en 2019. En club, il a également joué pour Marseille et Lyon en France et pour Fenerbahçe en Turquie. Il n'a plus représenté l'équipe de France depuis l'incident avec Benzema.

