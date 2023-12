Personnel

Kareem Abdul-Jabbar en bref

Date de naissance : 16 avril 1947

Lieu de naissance : New York, New York

Nom de naissance : Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

Père : Ferdinand Lewis Alcindor Jr : Ferdinand Lewis Alcindor, agent de la police des transports et musicien de jazz

Mère : Cora Alcindor Cora Alcindor, vendeuse dans un grand magasin

Mariage : Habiba Brown (28 mai 1971-1983, divorcée)

Enfants : Nom de la mère non disponible publiquement : Adam ; avec Cheryl Pistono : Amir ; avec Habiba Brown : Kareem Jr, Habiba et Sultana

Éducation : Université de Californie, Los Angeles, licence d'histoire, 1969

Autres faits

Membre de trois équipes championnes nationales des Bruins de l'UCLA, en 1967, 1968 et 1969.

Connu pour son tir "skyhook", qu'il a développé en réponse à l'interdiction du dunk par la NCAA. C'est un tir difficile à défendre car le ballon est lâché au sommet de l'arc de cercle.

Après s'être converti à l'islam en 1971, il a changé son nom de Lew Alcindor Jr. en Kareem Abdul-Jabbar. En arabe, son nom signifie un noble et puissant serviteur d'Allah.

Portant le numéro 33, le centre de sept pieds deux pouces a été sélectionné pour 19 matchs des étoiles de la NBA au cours de ses 20 saisons chez les professionnels, cinq fois avec les Milwaukee Bucks et 14 fois avec les Los Angeles Lakers.

A remporté six championnats de la NBA : une fois avec les Milwaukee Bucks, en 1971, et cinq fois avec les Los Angeles Lakers, en 1980, 1982, 1985, 1987, 1988.

A remporté six fois le titre de meilleur joueur de la NBA : 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980.

Parmi ses records de carrière en NBA, citons le plus grand nombre de buts marqués : 15 837 et le plus grand nombre de minutes jouées : 57,446.

Il est l'auteur de plusieurs livres biographiques et culturels, a écrit des articles pour divers magazines et journaux et est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision.

Dans les années 1960, il a étudié avec son ami, feu l'artiste martial Bruce Lee, et est apparu avec lui dans le film "Game of Death" en 1978.

Chronologie

1965-1969 - Joue au basket-ball à l'université de Californie à Los Angeles.

1967-1969 - Il est nommé meilleur joueur dutournoi de la NCAA lorsque les Bruins remportent le championnat national.

7 avril 1969 - Sélectionné par les Milwaukee Bucks comme premier choix de la draft NBA.

1969-1975 - Joue au centre pour les Milwaukee Bucks.

1970 - Il est nommé meilleur débutant de l'année en NBA.

1975-1989 - Joue pour les Lakers de Los Angeles.

1980 - Il joue le rôle du copilote Roger Murdock dans le film parodique "Airplane !".

1983 - Le feu détruit sa maison de Bel-Air, à Los Angeles, ainsi que sa grande collection de disques de jazz.

5 avril 1984 - Il dépasse Wilt Chamberlain en tant que meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

1989 - Prend sa retraite à la fin de la saison, en tant que meilleur marqueur de tous les temps.

1995 - Intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, dès sa première année d'éligibilité.

1999 - Entraîneur adjoint de l'équipe de basket-ball du lycée Alchesay dans la réserve des Apaches de White Mountain à Whiteriver, en Arizona, et écrit un livre sur cette expérience en 2000 : "A Season on the Reservation : My Sojourn with the White Mountain Apaches".

Février 2000-juin 2000 - Entraîneur adjoint des Los Angeles Clippers.

2002 - Entraîneur principal de l'équipe de la Ligue américaine de basket-ball, l'Oklahoma Storm. Conduit l'équipe à son premier championnat de l'USBL.

2004 - Travaille comme recruteur pour les New York Knicks.

2005-2011 - Entraîneur assistant spécial des Lakers de Los Angeles.

Novembre 2009 - Révèle qu'on lui a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique, un cancer du sang, en décembre 2008.

2009 - Il fonde la Skyhook Foundation pour offrir aux jeunes défavorisés des opportunités dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

2011 - Co-écrit et produit le documentaire sur le basket-ball "Sur les épaules des géants".

Janvier 2012 - Lasecrétaire d'État Hillary Clinton annonce qu'Abdul-Jabbar sera ambassadeur culturel mondial .

16 avril 2015 - Il subit un quadruple pontage coronarien au centre médical Ronald Reagan UCLA.

3 novembre 2015 - Le documentaire "Kareem : Minority of One", est diffusé sur HBO.

28 juillet 2016 - Abdul-Jabbar prend la parole lors de la Convention nationale du Parti démocrate.

22 novembre 2016- Le président Barack Obama décerne à Abdul-Jabbar la médaille présidentielle de la liberté.

13 février 2017 - The Hollywood Reporter annonce qu'Abdul-Jabbar rejoint la publication en tant que rédacteur contributeur. Il rédigera également une chronique régulière et réalisera des entretiens avec des célébrités "choisies".

3 mars 2019 - Abdul-Jabbar vend aux enchères 234 articles de sa collection de souvenirs, dont quatre de ses six bagues de championnat de la NBA. La vente aux enchères rapporte près de 3 millions de dollars, dont une grande partie est reversée à sa fondation Skyhook.

2020 - Coproduction du documentaire "Black Patriots", consacré aux héros noirs américains de la guerre d'Indépendance.

Décembre 2020 - Il révèle qu'il est atteint d'un cancer de la prostate.

7 février 2023 - LeBronJames bat le record de points de la NBA, dépassant le record détenu par Abdul-Jabbar depuis 39 ans.

16 décembre 2023 - Il subit uneintervention chirurgicale après s'être cassé la hanche en tombant lors d'un concert.

