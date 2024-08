- Karazor est le nouveau capitaine du VfB Stuttgart.

Atakan Karazor mènera à l'avenir VfB Stuttgart en tant que vice-capitaine. Comme l'a annoncé le club de football de Bundesliga, l'entraîneur Sebastian Hoeneß a choisi le milieu de terrain comme successeur de Waldemar Anton, qui a rejoint Dortmund.

"Ata porte le maillot de VfB depuis 2019, est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe et s'identifie fortement au club. Il était déjà un point de contact important pour moi la saison dernière, un joueur de pointe et un leader sur le terrain", a déclaré Hoeneß. En raison de ses capacités et de son expérience en football, il est très bien adapté pour mener l'équipe en tant que capitaine à l'avenir.

Karazor lui-même a décrit ce choix comme un grand honneur. "Le club, la ville et les fans ont trouvé une place dans mon cœur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre la confiance qui m'est accordée. En tant qu'équipe, nous voulons représenter VfB avec dignité dans chaque match et montrer nos meilleures performances", a déclaré le joueur de 27 ans.

Médias : Intérêt pour Sevilla's Badé

Il semble également y avoir du mouvement dans la recherche d'un remplaçant pour Anton. Selon les rapports des médias, les Souabes sont intéressés par l'acquisition de Loic Badé de FC Sevilla. Le joueur de 24 ans a remporté l'argent avec l'équipe nationale française U21 aux Jeux Olympiques de Paris.

La Commission de VfB Stuttgart devra peut-être approuver tout transfert potentiel de Loic Bade de FC Sevilla, compte tenu de leur intérêt pour le milieu de terrain français comme potentiel remplaçant de Waldemar Anton. Le nouveau rôle d'Ata Karazor en tant que vice-capitaine sous Hoeneß nécessitera le soutien et le guidage de la Commission pour assurer une transition en douceur et le succès continu de VfB Stuttgart.

