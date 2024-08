Kara-Mursa: L'échange de prisonniers entre l'Occident et la Russie a été une "opération de sauvetage"

Cette situation "n'aurait jamais eu lieu sans les efforts soutenus de nombreuses bonnes personnes, organisations, gouvernements et du monde libre."

Kara-Mursa est l'un des critiques les plus en vue du président russe Vladimir Poutine. Les autorités russes l'ont emprisonné en avril 2022 après qu'il a accusé la Russie de "crimes de guerre" contre l'Ukraine. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de prison. Il était proche de l'opposant au Kremlin Alexei Navalny, décédé dans un camp pénitentiaire arctique en février. Les préoccupations concernant la santé détériorée de Kara-Mursa ont augmenté depuis lors.

Après sa libération de la prison de Lefortovo de Moscou, Kara-Mursa a été accueilli à l'aéroport de Cologne/Bonn par le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD), ainsi que par les opposants russes libérés Ilya Yashin et Andrei Pivovarov. "Maintenant, je suis ici avec ma famille en liberté", a-t-il déclaré à ARD. "Cela semble positivement irréel." Il a déclaré qu'il aurait besoin de temps pour s'adapter après "tant de temps en isolement".

Il a passé un an en isolement pendant ses deux ans et demi en prison dans une "petite cellule de deux mètres sur trois". "Je ne pouvais parler à personne, aller nulle part ou faire quoi que ce soit. Je ne pouvais pas appeler ma femme ou mes enfants." On lui a donné du papier et un crayon pendant une heure et demie par jour. "Le reste du temps, je pouvais fixer le mur."

Plus d'un millier de prisonniers politiques sont "encore dans cet enfer". Leur seul "crime" est de s'exprimer contre "l'agression criminelle de Poutine contre l'Ukraine". Ils sont également soumis à "humiliation et torture". Leur sort ne doit pas être oublié, a-t-il exigé. Il ne se reposera pas "jusqu'à ce qu'ils soient tous libres à nouveau".

Malgré sa libération, Kara-Mursa a déclaré ne pas se sentir en sécurité. "Le mot 'sécurité' n'est pas dans mon vocabulaire", a-t-il déclaré. Son ami, le critique du Kremlin Boris Nemtsov, a été assassiné près du Kremlin, et lui-même a été empoisonné à deux reprises. "Nous savons très bien que ces tueurs professionnels, ces escadrons de la mort du service de renseignement de Poutine, travaillent tout autant à l'extérieur de la Russie qu'à l'intérieur."

En ce qui concerne l'avenir de sa patrie, le politique de l'opposition a déclaré qu'il n'y aura qu'une Russie libre et démocratique "lorsque le régime de Poutine sera renversé". Une condition préalable à cela est la défaite de Moscou dans la guerre de l'Ukraine. "Pour que cela se produise, le régime de Poutine doit d'abord perdre la guerre en Ukraine."

