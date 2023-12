Kapil Dev : la légende du cricket qui s'est tournée vers le golf

Comme beaucoup d'autres sports, le golf a eu du mal à sortir de l'ombre du cricket, bien qu'il existe de nombreuses similitudes entre les deux sports.

Le Raj britannique a introduit les deux sports pendant son règne sur l'Inde, de 1858 à 1947. Il y a la cadence à comparer, le temps qui s'écoule entre les coups, ainsi que la coordination œil-main entre la batte, ou club, et la balle.

Peu de gens connaissent mieux les parallèles entre les deux sports que la légende du cricket Kapil Dev, qui est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté plus de 400 guichets et marqué plus de 5 000 essais.

READ : Garcia remporte le prix de la percée, 18 ans après son premier prix

Aujourd'hui âgé de 59 ans et doté d'un handicap de golf à un chiffre, Dev a représenté l'Inde dans un certain nombre de tournois de golf amateurs seniors.

Lors d'une récente partie avec Shane O'Donoghue de CNN Living Golf au Delhi Golf Club, Kapil a comparé ses deux passions sportives.

"Lorsque vous jouez au cricket, vous dépendez toujours de quelqu'un. Au golf, c'est vous qui décidez", a-t-il déclaré à CNN.

"Vous pouvez être fier du coup que vous jouez, si vous jouez un mauvais coup, vous ne pouvez critiquer personne.

"Je suis heureux d'avoir représenté deux sports pour mon pays. À l'âge de 12 ans, je ne réalisais pas l'importance de jouer au cricket pour l'Inde. Puis j'ai commencé à jouer au golf à l'âge de 37 ans et ensuite vous représentez à nouveau votre pays, c'est formidable."

En 1983, Kapil a été capitaine de l'Inde et a remporté une victoire historique en Coupe du monde contre les Antilles, portant la popularité du cricket dans son pays à un niveau encore plus élevé.

READ : Le rendez-vous d'un Danois avec son destin

Dev sait que le golf n'a pas la tâche facile pour rivaliser avec le sport le plus aimé de l'Inde.

"C'est très difficile parce que le golf a besoin d'un terrain, presque un minimum de 150 acres de terrain pour jouer", explique-t-il.

"Avec le cricket, on peut jouer dans l'arrière-cour, dans la rue, n'importe où. Mais j'ai remarqué une différence.

"Aujourd'hui, si vous voulez jouer le samedi ou le dimanche au Delhi Golf Club, vous devez réserver une semaine à l'avance. C'est ce qui a changé dans le jeu de golf. Si davantage de jeunes se mettent à jouer au golf en Inde, le jeu pourrait prendre une ampleur considérable.

Dev a également remarqué que de plus en plus de jeunes Indiens considèrent aujourd'hui le sport comme une profession possible, par rapport à l'époque où il était enfant.

Tiger Woods : Sur la voie du retour

"Quand j'étais enfant, je ne pense pas que les parents encourageaient leurs enfants à jouer.

"Ils leur disaient d'aller étudier, qu'ils n'avaient pas le temps de faire du sport. "Mais aujourd'hui, les parents disent que si tu n'es pas bon à l'école, va faire quelque chose, fais du sport, n'importe quel sport.

"L'exposition du sport est si bonne et l'argent est si important que les parents pensent que si leurs enfants peuvent faire leur vie grâce au sport, alors pourquoi pas ? Ce changement ne s'est produit qu'au cours des 15 dernières années.

Kapil étant une source d'inspiration pour la nouvelle génération en tant que légende du cricket et golfeur chevronné, il faut s'attendre à ce que ces deux sports continuent de prospérer en Inde.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com