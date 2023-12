Kanye West s'excuse auprès de la communauté juive dans un message en hébreu après des remarques antisémites répétées, y compris il y a quelques semaines.

L'artiste, qui a légalement changé son nom en Ye, a partagé le message, écrit en hébreu, dans un post Instagram mardi, quelques jours avant la sortie prévue de sa nouvelle musique. Le message a été aimé plus d'un million de fois mardi matin.

"Il n'a jamais été dans mon intention de blesser ou de manquer de respect, et je regrette profondément la douleur que j'ai pu causer", peut-on lire dans son message. Ye a déclaré qu'il s'engageait à apprendre et à garantir "une plus grande sensibilité et une meilleure compréhension" à l'avenir, ajoutant qu'il était "déterminé à faire amende honorable et à travailler à la promotion de l'unité".

Dans une déclaration à CNN en réponse au message, la Ligue anti-diffamation a déclaré : "Après avoir causé des dommages incalculables en utilisant sa vaste influence et sa plateforme pour empoisonner d'innombrables esprits avec un antisémitisme et une haine vicieux, des excuses en hébreu peuvent être la première étape d'un long voyage visant à faire amende honorable auprès de la communauté juive et de tous ceux qu'il a blessés".

"En fin de compte, les actes seront plus éloquents que les mots, mais ce premier acte de contrition est le bienvenu", a ajouté l'organisation à but non lucratif.

Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui a motivé ce message, il précède la sortie attendue d'un nouveau recueil de musique intitulé "Vultures". Fin novembre, Ye et Ty Dolla $ign ont interprété une chanson portant le même titre dans une boîte de nuit de Dubaï.

Un enregistrement de la performance de West a suscité des critiques sur les paroles : "Comment je suis antisémite ? I just f**ked a Jewish b*tch" (Comment je suis antisémite ? Je viens de baiser une pute juive).

Les écoutes ultérieures de la musique ont suscité d'autres controverses, notamment des remarques faites par Ye lors d'une soirée à Las Vegas au début du mois. La nouvelle musique devait initialement sortir ce mois-ci, mais elle a été repoussée à janvier et on ne sait pas encore comment elle sera distribuée.

Ces dernières années, Ye a fait un certain nombre de déclarations offensantes à l'encontre des communautés juive et noire et a également visé d'autres célébrités.

Il y a plus d'un an, de grandes entreprises comme Adidas et Balenciaga ont coupé les ponts avec lui après une série d'actions offensantes, notamment des remarques antisémites.

Adidas a d'abord remis en question son partenariat avec Ye au début du mois d'octobre 2022, après qu'il a porté un tee-shirt avec l'expression "White Lives Matter", que l'Anti-Defamation League considère comme un "slogan haineux" utilisé par les groupes suprémacistes blancs.

Le compte Twitter du musicien a ensuite été verrouillé après qu'il a déclaré qu'il allait "death con 3 [sic] on JEWISH PEOPLE". Cela s'est produit quelques jours après que son compte Instagram a été restreint en raison de ce que la société a déclaré être une violation de ses politiques.

Il a également répété des théories du complot antisémites et fait d'autres déclarations offensantes lors d'un podcast.

Le même mois, Adidas a mis fin au partenariat lucratif avec la marque de vêtements Yeezy de Ye, déclarant qu'elle ne "tolérait pas l'antisémitisme et toute autre forme d'incitation à la haine". Elle a qualifié les commentaires du rappeur d'"inacceptables, haineux et dangereux".

Par ailleurs, plusieurs personnes autrefois proches de l'artiste ont également déclaré à CNN en octobre 2022 que Ye était depuis longtemps fasciné par Adolf Hitler et qu'il avait même voulu donner à un album le nom du dirigeant nazi.

Un chef d'entreprise ayant travaillé pour le rappeur a déclaré à CNN que Ye avait ouvertement parlé de la lecture de "Mein Kampf", le manifeste autobiographique d'Hitler datant de 1925, et avait exprimé son "admiration" pour les nazis et Hitler pour leur utilisation de la propagande.

En novembre 2022, Ye a également rencontré Donald Trump et le nationaliste blanc et négationniste Nick Fuentes dans la propriété Mar-a-Lago de l'ancien président.

Ye n'a actuellement pas d'agent public répertorié pour solliciter des commentaires. Les documents californiens relatifs à sa société holding, Ox Paha, ne mentionnent pas de numéro de téléphone ni d'adresse électronique. Un avocat qui représente Ye dans des affaires non liées n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les sites web d'anciennes entreprises - dont GOOD Music, Donda Creative et Donda Academy - ne sont plus opérationnels.

Stephanie Becker, de CNN, a contribué à ce reportage.

