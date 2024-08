- Kanter s'assure la deuxième place lors du King's Germany Tour

Jonathan Milan a remporté l'étape reine du D-Tour, décrochant ainsi sa troisième victoire. L'Italien a devancé Max Kanter dans un final palpitant à Villingen-Schwenningen. Après une journée de course de 211,1 kilomètres à travers les Alpes suabiennes, le Belge Jordi Meeus a terminé troisième.

Au classement général, le coéquipier de Milan, Mads Pedersen, a conservé sa position. Le champion du monde danois sorti a une avance de 12 secondes sur le Norvégien Tobias Johannessen et de 19 secondes sur le Néerlandais Danny van Poppel. Aucun coureur allemand ne figure dans le top 10 avant la dernière étape.

Mayrhofer prend la tête de l'échappée

During la plus difficile étape de la compétition, avec 3 000 mètres de dénivelé, une échappée de cinq hommes s'est formée au-delà du 20ème kilomètre. Le quatuor final, composé notamment de l'Allemand en devenir Marius Mayrhofer, a atteint un avantage maximal d'environ six minutes sur les terrains accidentés de la Forêt-Noire.

Dans le peloton, l'équipe de Pedersen, Lidl-Trek, a pris la tête de la course, tandis que Red Bull apportait son soutien. La forme du leader a commencé à faiblir, et les quatre professionnels ont été repris avec environ 10 kilomètres à parcourir. Malgré plusieurs tentatives de l'échappée pour s'échapper, la course s'est terminée par un sprint, avec Milan qui s'impose une fois de plus. Le jeune homme de 23 ans avait déjà remporté le prologue et l'étape d'ouverture.

Les titres se joueront à Saarbrücken

Le verdict final du championnat sera connu lors de la dernière étape dimanche à Saarbrücken. Les 182,7 kilomètres sont légèrement moins difficiles que l'étape de samedi, mais un sprint bonus secondes à environ le 4ème kilomètre pourrait influencer la classification générale.

Malgré l'absence de coureur allemand dans le top 10 avant la dernière étape, Marius Mayrhofer d'Allemagne a montré de bonnes performances en prenant la tête d'une échappée lors de la plus difficile étape de la compétition. Malgré leurs efforts, le groupe d'échappée, y compris Mayrhofer, a été repris avant le sprint final, permettant à Jonathan Milan de remporter une nouvelle victoire.

