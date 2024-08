- Kane s'entraîne au FC Bayern.

Harry Kane, finaliste de la Ligue des champions, et Alphonso Davies ont commencé leurs préparatifs avec le Bayern Munich. Comme l'a annoncé le club munichois, l'attaquant et le latéral gauche ont subi un examen médical obligatoire à leur retour de vacances le matin. Dans l'après-midi, ils avaient des tests de performance à l'agenda. Dans les jours à venir, l'Anglais Kane et le Canadien Davies rejoindront également les entraînements de l'équipe championne d'Allemagne.

Kane, comme Davies, a manqué la tournée du Bayern en Corée du Sud en raison de problèmes de dos et d'autres maux pendant les dernières semaines de la saison dernière, à Munich et avec l'Angleterre à l'Euro. Le joueur de 31 ans a perdu contre l'Espagne en finale avec les Trois Lions, après quoi il a pris des vacances.

Les champions allemands déthronés affronteront un défi difficile samedi (18h30) à Londres contre le club de longue date de Kane, Tottenham Hotspur. Munich a signé le buteur cet été 2023 pour plus de 100 millions d'euros. L'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany débutera ensuite leur saison officielle le 16 août en Coupe DFB contre les promu de deuxième division SSV Ulm.

Lire aussi: