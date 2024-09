- Kane prévoit de doubler son score dans son 100e match de l'année.

Harry Kane a célébré son centenaire en beauté, marquant deux buts avec des chaussures dorées aux pieds, attisant ainsi son appétit pour marquer encore plus de buts. "Je ne me fixe pas de limites quant à l'atteinte de mes objectifs. Je sais que j'aurai des occasions en jouant dans cette équipe, et si j'ai ces occasions, je peux marquer beaucoup de buts," a déclaré l'attaquant anglais après avoir fêté son 100e match international, scellant l'occasion – comme on pouvait s'y attendre – avec un doublé.

Dans une victoire palpitante 2-0 (0:0) contre la Finlande en Ligue des Nations, l'ace de Bayern Munich a trouvé le fond du filet à deux reprises (57', 76'), arborant ses chaussures dorées tape-à-l'œil. Lorsqu'il a quitté le terrain à la 79e minute, le public de Wembley l'a acclamé.

Le sélectionneur intérimaire Lee Carsley a expliqué : "C'était une soirée spéciale pour lui, alors je voulais laisser les fans exprimer leur reconnaissance." La première victoire à domicile de Carsley est largement attribuée à la performance de Kane, qui a marqué ses 67e et 68e buts internationaux contre la Finlande, recueillant les éloges de ses coéquipiers et adversaires.

"C'était écrit dans les étoiles," a déclaré le gardien Jordan Pickford avec un sourire lors d'une interview pour Sky. Pour lui, partager le terrain avec Kane est un "honneur". "Il était normal qu'il marque les deux buts - c'était sa soirée," a ajouté le débutant Noni Madueke, qui a assisté au deuxième but de Kane : "C'est agréable de jouer avec lui parce que lorsqu'on lui passe le ballon dans la surface de réparation, il le rend."

Even Finland's national goalkeeper Lukas Hradecky had nothing but praise for Kane. "The statistics, the matches, the impact he has on his team, and his influence make him a superb player," Hradecky, a Leverkusen professional, said: "It's gratifying to have a player like that in the Bundesliga."

Kane is the 10th English national player to have achieved the milestone of 100 international matches. At 31 years old, he presents a promising chance to surpass former goalkeeper Peter Shilton's record of 125 caps for the English national team.

Before kick-off, Kane was presented with a golden cap from Frank Lampard and Ashley Cole, fellow centurions of England's club. His two daughters were permitted on the field, donning England shirts with the number "100" and the name "Daddy."

Kane also commended interim coach Carsley for doing a "phenomenal job," mentioning that the team had "many freedoms" on the pitch. As vice-European champions, England, like Greece, who defeated Ireland 2-0, boasts six points in Group 2 of League B following two matches of the Nations League season. "Frankly, I'm baffled by England's presence in League B," Finland's captain Hradecky concluded.

