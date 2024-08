- Kane exprime son optimisme: "L'équipe et l'entraîneur sont motivés et enthousiastes"

Harry Kane, le meilleur buteur, remarque une fraîcheur chez le Bayern Munich depuis les débuts sous le nouveau coach Vincent Kompany. "L'équipe est affamée, et l'entraîneur est affamé de victoires cette saison", a déclaré le joueur anglais de 31 ans après avoir reçu le prix du "Soulier d'or" en tant que meilleur buteur d'Europe, en regardant la saison précédente sans aucun trophée.

La vie de footballeur professionnel avec le coach de 38 ans, Kompany, est "très agréable", selon le attaquant : "Je suis impressionné par son énergie". L'ancien joueur est profondément respecté par tous les joueurs du Bayern, "pas seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi pour ce qu'il a été en tant que joueur. Plusieurs d'entre nous avons affronté Kompany, et nous comprenons à quel point il était solide et passionné en tant que joueur et à quel point il a été réussi, en particulier à Manchester City".

Objectif personnel : "S'améliorer année après année"

Quel que soit son âge, Kane souhaite continuer à s'améliorer sous Kompany. "Je commence chaque saison en voulant améliorer les choses", a-t-il déclaré : "Mais quand un nouvel entraîneur arrive, cela prend du temps pour comprendre ce qu'il veut, comment il voit mon rôle dans l'équipe". Son objectif est de continuer à faire avancer l'équipe avec ses buts. En deuxième année à Munich, Kane vise à remporter des titres avec le Bayern.

Lors de sa première saison en Bundesliga, le joueur signé par le Bayern en 2023 pour environ 100 millions d'euros a marqué 36 buts et a immédiatement pris la tête du classement des buteurs. Gagner le "Soulier d'or" pour la première fois a confirmé son choix de relever un nouveau défi après de nombreuses années à Tottenham Hotspur.

"La Premier League a été une grande partie de ma vie. La Bundesliga m'a mis au défi. Gagner ce prix ici pour la première fois en dit long. Le transfert était une décision judicieuse", a déclaré Kane.

Il a manqué de cinq buts le record de la Bundesliga de l'ancien attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, lors de la saison 2023/34. Peut-il le battre lors de sa deuxième saison au Bayern ? "Le record est encore loin après le lancement de la saison. Ce record, 41 buts en une saison, est impressionnant. J'ai été proche la saison dernière", a déclaré Kane. Il n'a pas marqué lors de la victoire 3-2 du Bayern en Bundesliga contre Wolfsburg, mais il a tout de même réussi deux passes décisives.

