- Kamala Harris vise à servir comme "présidente pour l'ensemble de la population américaine".

Kamala Harris, candidate à la présidence, sera une présidente pour tous les citoyens américains, visant à combler le fossé dans la nation. "Je promets d'être une présidente pour chaque Américain," a-t-elle déclaré lors de la clôture de la réunion démocrate à Chicago. Lors de cet événement, elle a officiellement reçu la nomination du parti démocrate pour la présidence à l'âge de 59 ans.

Elle a galvanisé son parti pour les semaines cruciales précédant l'élection anticipée de novembre, mettant en garde contre un éventuel retour de Donald Trump à la Maison Blanche. "Cette élection est plus qu'important pour nous en tant qu'individus, c'est d'une importance capitale pour notre nation," a-t-elle souligné. C'est "une lutte pour l'avenir de l'Amérique."

S'adressant au parti et à la nation

En montant sur scène, la vice-présidente américaine en exercice a été accueillie par une longue ovation. Son discours a été ponctué d'applaudissements et de slogans répétés. Harris a exhorté son parti à reconnaître la gravité de la situation et appelé à l'unité de la nation. "Avec cette élection, notre nation a une précieuse occasion de laisser derrière elle l'animosité, le scepticisme et les conflits diviseurs du passé," a-t-elle suggéré.

Ses compatriotes ont l'occasion de tracer un nouveau cours, "non pas en tant que membres d'un camp politique spécifique, mais en tant qu'Américains." Elle souhaite être une présidente qui "dirige et écoute, possède du réalisme, du bon sens et de la pratique." Elle sera toujours l'avocate du peuple américain. Harris a révélé qu'elle avait été souvent sous-estimée tout au long de sa vie. Mais elle n'a jamais abandonné, "car il en vaut toujours la peine de se battre pour l'avenir."

Harris a mis en garde contre la possible résurgence de l'ancien président Trump. "Les conséquences si Trump reprend la Maison Blanche sont graves," a-t-elle prévenu. Trump et ses partisans ont une agenda extrême. "Ils ne sont tout simplement pas sains d'esprit," a-t-elle affirmé.

La démocrate a rendu hommage à son mentor, le président américain Joe Biden, et salué ses réalisations. "Votre parcours est exceptionnel - l'histoire en témoignera - et votre caractère sert d'exemple," a-t-elle rendu hommage à l'homme de 81 ans. Biden a quitté la course à la présidence sous la pression du parti en juillet. Harris a pris sa place.

Une fin spectaculaire

La convention de quatre jours s'est conclue par un final spectaculaire. La pop-star américaine Pink a interprété une version acoustique de "What About Us" aux côtés de sa fille Willow. Le groupe féminin de country "The Chicks" a chanté l'hymne national. Les actrices Eva Longoria et Kerry Washington ont fait campagne pour Harris.

Il est à noter que la dernière nuit de la convention a présenté une forte présence féminine sur scène, où de nombreux politiques éminents ont soutenu Harris. Harris a également reçu le soutien de plusieurs membres féminins de sa famille qui sont montés sur scène.

Cela contraste fortement avec la convention républicaine de juillet à Milwaukee, où Trump a été principalement loué par des hommes lors de la grande finale. Ses orateurs de la soirée étaient le lutteur professionnel Hulk Hogan et le président de l'UFC, Dana White. Le musicien rock Kid Rock a été l'étoile musicale de Trump, qui a galvanisé la foule avec des slogans "Fight! Fight!"

Kamala Harris déclare publiquement son amour pour son mari à l'occasion de leur anniversaire

De son côté, Harris a exprimé publiquement son affection pour son mari Doug Emhoff lors de son discours. "Je t'aime tant, Dougie," a-t-elle lancé au début de son discours. "Joyeux anniversaire." Le discours de clôture de Harris coïncidait avec leur dixième anniversaire de mariage.

