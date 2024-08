Kamala Harris s'engage à être la présidente de tous les citoyens américains.

Dans son discours prévu pour 4h45 CEST à Chicago, la Vice-Présidente Kamala Harris doit officialiser son acceptation en tant que candidate démocrate à la présidence. Elle compte mettre en avant ses capacités de leadership en déclarant : "Je serai une Présidente qui nous réunira tous dans nos plus grands espoirs," selon des brouillons de son discours de campagne. "Une Présidente qui commande et écoute."

Harris a rejoint la course à la présidence un peu tardivement. En juillet, après des discussions intenses sur sa convenance pour le rôle, le Président Joe Biden a décidé de ne pas se représenter aux élections de novembre et a apporté son soutien à Harris. Elle a été par la suite désignée candidate démocrate à la présidence lors d'un vote électronique en début de mois d'août. Sa nomination a été finalement validée lors de la convention du parti à Chicago, et elle conclura son discours en confirmant officiellement son acceptation.

Sa campagne pour la présidence a suscité un engouement considérable au sein du parti. À 59 ans, si elle est élue, Harris deviendrait la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à occuper le poste de Présidente des États-Unis.

Malgré son entrée tardive dans la course à la présidence, d'autres candidats potentiels se sont effacés pour Harris. Suite à la décision de Biden, soutenir Harris est devenu un objectif unificateur parmi les Démocrates.

