Kamala Harris qualifie Donald Trump de plus grand vainqueur ou de moins grand succès

La candidate démocrate à la présidence, Harris, a pris pour cible les stratégies économiques de Trump, les qualifiant de catastrophiques pour les industries américaines. Lors de sa première interview en solo de la campagne, Harris a fustigé la politique industrielle de Trump, la qualifiant de plus grande catastrophe de l'histoire. Elle a qualifié son attitude désinvolte envers les droits de douane de peu engagée.

Au cours du mandat de Trump à la présidence, les États-Unis ont connu une importante hémorragie d'environ 200 000 emplois manufacturiers vers l'étranger, a affirmé Harris. Cela a mis son rival en difficulté en tant que l'une des plus importantes défaites du secteur manufacturier. Harris s'est positionnée en défenseure de la classe moyenne et a promis d'apporter un regard neuf, de renforcer la manufacturing nationale et de réduire les fardeaux fiscaux pour les familles et les petites entreprises.

"Jeter négligemment l'idée des droits de douane n'est pas correct"

Lors d'une interview sur le réseau d'information libéral MSNBC, Harris a exprimé son mécontentement face aux projets de Trump d'instaurer de hauts droits de douane sur les biens importés. "Jeter négligemment l'idée des droits de douane n'est pas approprié", a argumenté Harris. Elle a également exprimé son mécontentement envers Trump, déclarant : "Il n'est tout simplement pas assez engagé", en référence à son attitude envers les droits de douane. Cette interview a marqué les débuts de Harris en tant que candidate présidentielle solo. Auparavant, elle avait partagé ses vues en août avec son colistier, Tim Walz.

Harris a remporté l'investiture du Parti démocrate à la présidence suite au retrait de la candidature de Joe Biden en juillet, en raison de ses préoccupations quant à sa santé et ses capacités mentales. Trump et Harris sont actuellement à égalité dans les sondages, cherchant à convaincre les électeurs indécis, en particulier dans les États clés, six semaines avant l'élection. Le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre sera déterminé par les règles spécifiques du système électoral américain dans ces États.

