- Kamala Harris et sa nouvelle vice-présidente.

Plusieurs fois, les mots de Kamala Harris sont noyés par le bruit. Des milliers de spectateurs acclament, applaudissent et acclament autour de la femme de 59 ans. Encore et encore, ses partisans entament des chants. La candidate démocrate à la présidence des États-Unis rayonne. Encore plus que l'homme qui se tient légèrement derrière elle : Tim Walz.

Le gouverneur du Minnesota était peu connu en dehors de son État jusqu'à récemment. Mais ce soir-là, il est la grande star. Harris présente le sexagénaire comme son nouveau candidat à la vice-présidence dans un stade sportif de Philadelphie. Walz écoute avec un large sourire, pose plusieurs fois la main sur son cœur, joint les mains en signe de reconnaissance et s'incline à plusieurs reprises.

De manière terre-à-terre

Il livre ensuite ce pour quoi Harris l'a choisi : des messages directs avec un toucher terre-à-terre du Midwest. Au sujet du républicain Donald Trump, Walz déclare que le taux de criminalité aux États-Unis a augmenté pendant son mandat, "et ce n'est même pas compter les crimes qu'il a lui-même commis". La foule acclame.

En retour, il remercie Harris d'avoir "reintroduit la joie". En effet, les démocrates n'ont pas été aussi joyeux depuis longtemps. Et le parti fait un effort conscient pour aborder sa campagne avec une nouvelle légèreté.

Jusqu'à ce que Joe Biden se retire de la course présidentielle, l'ambiance chez les démocrates était morose - oscillant entre désespoir, résignation et désolation pure. Maintenant que Biden est parti, Harris est là - et la base ressent un sentiment de renouveau.

"Nouvelle" "énergie" et "enthousiasme"

"Jusqu'à ce que Biden se retire, l'ambiance était vraiment basse", déclare Ken Grimes, qui est venu à la manifestation depuis une banlieue de Philadelphie. "Maintenant, c'est différent. Tout le monde est excité." La simple perspective que la course présidentielle ne semble plus entirely perdue a mis le parti en grande excitation en quelques semaines. Cependant, il est complètement incertain que Harris pourra finalement battre Trump. Le fait que la course contre un criminel condamné qui est entouré de scandales depuis des années soit si serrée devrait donner aux démocrates matière à réflexion.

Mais les gens à la manifestation ne veulent pas entendre ça. Ils sont heureux d'avoir laissé la dernière crise de Biden derrière eux et parlent de "nouvelle" "énergie" et "enthousiasme" dans le parti - hommes, femmes, jeunes, vieux, noirs, blancs. Soudain, ils disent que la course est à nouveau ouverte, et il y a une chance que Harris, pas Trump, emménage à la Maison Blanche - en tant que première femme de l'histoire du pays et en tant que première femme noire qui plus est.

Harris est déjà une pionnière dans le poste de vice-président sous ces deux aspects. Elle peut marquer plus de points auprès des électeurs noirs, des femmes et des jeunes que Trump. À la manifestation de Philadelphie, il y a visiblement beaucoup de femmes dans le public. Mais l'ancienne procureure de l'État californien de la côte ouest a plus de mal avec les électeurs blancs masculins de la classe ouvrière. Et c'est là que Walz intervient - même si certains spectateurs de Philadelphie admettent qu'ils ne savaient même pas qu'il existait jusqu'à récemment.

Le démocrate a grandi à la campagne, dans une petite ville de l'État du Nebraska, a servi dans l'armée, a été membre de la Garde nationale, puis est devenu enseignant et entraîneur de football avant de se lancer en politique, d'abord en tant que représentant à la Chambre des représentants, puis depuis 2019, en tant que gouverneur du Minnesota. Walz a un curriculum vitae moins glamour que d'autres qui étaient en lice pour le poste de vice-président. Il ne vient pas de l'un des États clés, les États les plus disputés et potentiellement décisifs, et a été peu connu jusqu'à présent sur la scène nationale. Cependant, il apporte beaucoup de ce que Harris a besoin.

Walz est un homme blanc du Midwest qui a grandi dans des circonstances modestes, terre-à-terre, pragmatique, chasseur et propriétaire d'armes à feu. En même temps, il a des vues libérales, soutient le droit à l'avortement et les repas gratuits pour les étudiants. Il a un solide soutien de l'aile gauche du parti. Trump fulmine que ce serait "le duo le plus à gauche de l'histoire américaine". Cependant, la combinaison de Harris et Walz pourrait également être trop libérale pour certains de la base démocrate.

Dans les jours à venir, les deux entameront une tournée de campagne éclair dans tous les États clés. L'arrêt à Philadelphie, en Pennsylvanie, sera le coup d'envoi. Trump envoie son vice, J.D. Vance, dans tous ces endroits en parallèle au duo démocrate en tant que contre-programme.

Walz contre Vance

L'homme discret du Minnesota a graduellement changé la manière dont tout le parti parle de Trump ces dernières semaines. Walz est l'inventeur de l'étiquette "weird" pour l'ancien président - qui se traduit grossièrement par "étrange", "bizarre" ou "fou". Walz a commencé avec ça lors d'une interview, et graduellement, tous les grands noms du parti ont adopté le slogan. À Philadelphie, Walz place son punchline de campagne et dit de Trump et Vance : "Ces types sont flippants, et oui, ils sont sacrément weird."

Maintenant, c'est devenu un cri de ralliement qui résonne également dans la salle : "C'est un weirdo", hurle la foule à propos de Trump (qui se traduit grossièrement par "C'est un weirdo"). Ne pas être pris au sérieux - cela doit particulièrement déranger Trump. Et c'est une attaque difficile à contrer. Avec Walz, il devrait y en avoir plus maintenant.

