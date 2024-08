- Kamala Harris est plus populaire que Donald Trump dans trois États en ébullition, selon les sondages.

Candidate à la présidence américaine Kamala Harris en tête dans des États clés face à Donald Trump

Selon des sondages récents du "New York Times" et du Siena College, la candidate à la présidence américaine Kamala Harris devance son adversaire Donald Trump dans trois États cruciaux. Dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, la démocrate est à 50% chez les électeurs probables, tandis que le républicain est à 46% dans les trois États.

Ces trois États du Midwest très peuplés sont considérés comme pivots pour les deux partis dans le système électoral américain. Connus sous le nom de "États indécis", ils déterminent souvent l'issue des élections présidentielles américaines.

Le soutien de Biden faiblit, Harris ramène les électeurs

Cela inverse les résultats des sondages dans ces trois États où Trump était au coude à coude avec ou slightly ahead of the incumbent President Joe Biden, who was previously running for re-election.

Cependant, le soutien à Biden avait fait face à des protestations et à une résistance dans ces États en raison du soutien du gouvernement américain aux actions d'Israël à Gaza. Cela a été particulièrement vrai parmi les groupes libéraux, musulmans-américains et arabes-américains du Michigan. Environ 200 000 électeurs du Wisconsin, de la Pennsylvanie et du Michigan ont refusé de soutenir Biden lors des primaires démocrates, invoquant sa politique sur Gaza.

Depuis que Biden a quitté sa course à la présidence et a passé le relais à sa vice-présidente Kamala Harris, la campagne démocrate a pris un nouvel élan. Harris a publiquement défendu les droits de l'homme palestiniens et a modifié le ton des démocrates, bien qu'elle n'ait pas montré de différences significatives de politique sur la question par rapport à Biden.

Le duo Harris-Walz érode la popularité de Trump

En Pennsylvanie, la popularité de Harris parmi les électeurs inscrits a augmenté de 10 points de pourcentage en un mois seulement, selon le sondage du "New York Times" et du Siena College. Les électeurs ont déclaré qu'ils trouvaient Harris plus intelligente et mieux adaptée pour diriger le pays que Trump.

Chez les démocrates, la satisfaction envers leurs candidats dans les trois États a augmenté de 27 points de pourcentage depuis mai.

Les démocrates sont portés par l'enthousiasme suscité par la candidature de Harris. De nombreux partisans expriment leur soulagement que le président Biden, âgé de 81 ans, ne soit plus dans la course à la Maison Blanche. Le choix de Harris de Tim Walz, gouverneur du Minnesota, comme colistier pour la vice-présidence semble également avoir encore davantage stimulé le parti. L'enthousiasme pour le duo Harris-Walz a freiné la croissance de la popularité de Trump, qui avait bénéficié de l'attentat contre lui le 13 juillet et de la convention nationale républicaine.

Les démocrates ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers

Cependant, les observateurs mettent en garde les démocrates contre l'optimisme excessif, car Trump est encore en tête dans les sondages nationaux. Selon le nouveau sondage, les électeurs préfèrent Trump sur des questions centrales comme l'économie et l'immigration, tandis que Harris le devance de 24 points de pourcentage sur la question de savoir qui ils font le plus confiance sur l'avortement.

La course entre Harris et Trump est susceptible d'être serrée. Beaucoup peuvent changer avant l'élection présidentielle du 5 novembre.

En réponse aux préférences changeantes des électeurs, d'autres groupes démocrates ont commencé à soutenir Kamala Harris pour la présidence, la considérant comme une candidate plus solide face aux politiques économiques et migratoires de Trump. Malgré l'avance de Harris dans les États clés, il y a encore d'autres questions importantes où Trump conserve un avantage, comme la confiance en matière d'avortement.

