Kamala Harris est en train de copier le projet de loi de Trump

L'ancien président Trump a campagne pendant des mois pour l'abolition de l'impôt sur les pourboires, s'il est réélu. Harris suit maintenant. Elle veut également supprimer l'impôt - et va plus loin.

Deux mois après une proposition correspondante du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine Donald Trump, la démocrate Kamala Harris veut elle aussi abolir la taxation des pourboires aux États-Unis après une victoire. La candidate à la présidence a promis cela lors d'un événement de campagne à Las Vegas.

Dans la ville du désert, de nombreuses personnes travaillent dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration en raison de la légalisation du jeu. Ils reçoivent souvent le salaire minimum plutôt bas, ce qui rend de nombreux employés dépendants des pourboires. Le salaire minimum est fixé par les États.

"Et c'est ma promesse à tous d'entre vous : si je suis élue présidente, je continuerai le combat pour les familles américaines travailleuses, y compris une augmentation du salaire minimum et l'élimination des impôts sur les pourboires pour les employés de l'industrie du service et de l'hôtellerie", a déclaré la vice-présidente à des milliers de partisans.

"C'était une idée de Trump"

Trump avait proposé l'abolition de l'impôt sur les pourboires il y a environ deux mois à Las Vegas et avait reçu une bonne résonance dans l'État très disputé du Nevada. Maintenant, il semble que son opposante veuille lui voler la vedette avec la demande populaire - Trump réagit promptement.

Harris avait "copié" sa proposition, a-t-il écrit sur la plateforme Truth Social, qu'il a cofondée, et a exprimé des doutes sur le fait qu'elle était sérieuse. "La différence, c'est qu'elle ne le fera pas, elle le fait juste pour des raisons politiques", a-t-il écrit. Harris n'a pas ses propres idées et ne peut que "voler" les siennes, s'est-il plaint. Le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a envoyé la question sur la plateforme X, pourquoi la vice-présidente ne met pas en œuvre le projet maintenant, depuis qu'elle est déjà au gouvernement.

Le gouvernement ne peut pas changer la taxation des pourboires tout seul : cela nécessiterait une législation correspondante du Parlement. L'État du Nevada, où se trouve Las Vegas, est un État "flottant" : il ne peut être compté fermement pour les démocrates ou les républicains, raison pour laquelle les candidats des deux partis font campagne intensivement pour les votes là-bas.

