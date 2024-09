Kamala Harris est connue pour posséder des armes à feu.

En réponse à l'affirmation de Donald Trump selon laquelle Harris souhaite confisquer les armes à feu des gens, la candidate démocrate a rétorqué : "Tim Walz et moi sommes tous deux propriétaires d'armes à feu. Nous n'enlevons les armes à personne. Alors arrêtez de colporter des mensonges persistants à ce sujet."

Lors d'un événement de campagne virtuel avec Oprah Winfrey dans le Michigan jeudi, Harris a exprimé son intention de se protéger avec une arme à feu en cas d'intrusion : "Si quelqu'un entre par effraction dans ma maison, il se fera tirer dessus."

Le pistolet de Harris, reportedly assez petit pour tenir dans un petit sac à main, est conservé en toute sécurité chez elle à Los Angeles, selon un assistant. Harris avait révélé posséder une arme à feu lors de sa campagne présidentielle avortée en 2019, l'assistant ayant confirmé que la même arme était toujours en sa possession. En tant que vice-présidente, Harris réside principalement à l'Observatoire naval à Washington, où elle ne conserve pas de deuxième arme à feu.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle possédait une arme, Harris, alors sénatrice de Californie, a répondu : "Je suis propriétaire d'une arme à feu, et je possède une arme pour probablement la même raison que beaucoup de gens - pour ma sécurité personnelle. J'étais un procureur de carrière."

Un proche de Harris, résidant en Californie, a déclaré qu'il était courant pour les procureurs de posséder des armes à feu pour leur propre protection en raison de la nature de leur travail.

"De nombreux procureurs ont personnellement traité avec des criminels violents. Contrairement aux officiers de police qui les arrêtent, les procureurs n'ont pas nécessairement une arme de service fournie par leur travail", a expliqué l'ami. "Par conséquent, il n'est pas inhabituel pour les procureurs d'avoir une protection à domicile."

Sous la loi de Californie, un résident doit obtenir un certificat de sécurité pour les armes à feu et démontrer une manipulation sécurisée avec un instructeur certifié pour acheter une arme à feu. Les officiers de police peuvent être confrontés à des exigences moins strictes pour obtenir une arme à feu.

L'équipe de Harris a refusé de fournir plus d'informations sur sa propriété d'armes à feu. La campagne de Harris n'a pas commenté pour ce compte.

Un des conseillers de la campagne de Harris ne se souvenait pas qu'elle ait répété des lignes scriptées concernant sa propriété d'armes à feu avant de débattre avec Trump. Cependant, le conseiller a déclaré que ce détail biographique était un moyen efficace pour elle de souligner son acceptation du deuxième amendement.

"Il protège son droit de posséder une arme ; le droit de Tim Walz de posséder une arme. Mais elle n'a pas éludé sa position sur les armes d'assaut et les armes d'assaut", a affirmé le conseiller.

En tant que procureur en Californie, Harris a traité plusieurs affaires de crimes violents.

Un cas célèbre des années 1990 impliquait un homme qui avait scalpé sa petite amie avec un couteau de cuisine, écopant d'une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. "C'est approprié pour ce qu'il a fait", a déclaré Harris, alors procureur adjoint du comté d'Alameda, au sujet de la peine infligée à Frankie Vanloock. "La manière dont ce crime a été commis était incredibly sadique."

Harris a travaillé sur de nombreux cas d'abus sur enfants, qu'elle a décrits dans une interview de 2003 comme étant épuisants et difficiles à poursuivre en justice en raison du manque d'autres témoins oculaires. Dans ses mémoires, "The Truths We Hold", elle a raconté l'histoire d'une "petite fille de six ans silencieuse" molestée par son frère de 16 ans.

"C'était mon travail de passer du temps avec cette petite fille adorable, essayant d'établir une relation de confiance, afin de la faire partager son histoire - et sa capacité à la raconter à nouveau devant un jury", a écrit Harris. "Mais malgré mes efforts, je savais - je savais simplement - qu'elle ne serait pas capable d'articuler sa souffrance devant un jury."

Harris a supervisé de nombreux cas de violence domestique et de crimes sexuels au fil des ans qui ont dévasté les communautés locales - l'affaire de Francisco Ortiz, condamné en 2005 pour avoir tué sa petite amie et incinéré son corps ; Frank Green, condamné à 15 ans de prison à vie pour avoir brutalement agressé, étranglée et jeté sa petite amie hors d'une fenêtre du sixième étage ; et le Dr. Jose Rosas, condamné pour avoir agressé sexuellement trois de ses patients.

Trump, l'opposant républicain de Harris, se dit également propriétaire d'armes à feu.

