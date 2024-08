Kamala Harris est candidate avec Tim Walz comme vice-présidente.

Après des discussions avec au moins six potentiels vice-présidents, la candidate démocrate à la présidence a fait son choix : Kamala Harris se présentera à la Maison Blanche aux côtés de Tim Walz. L'ancien enseignant et gouverneur du Minnesota peut faire appel aux électeurs blancs des zones rurales.

La vice-présidente américaine Kamala Harris se présente à l'élection présidentielle de novembre aux côtés de Tim Walz, gouverneur du Minnesota, en tant que colistier pour la vice-présidence. Plusieurs médias américains ont rapporté cette information, que Harris a confirmée par la suite sur Twitter. "En tant que gouverneur, entraîneur, enseignant et vétéran, il s'est battu pour les familles travailleuses comme la sienne. C'est formidable de l'avoir dans l'équipe", a-t-elle écrit.

À 60 ans, Walz dirige le Minnesota, un État qui a été solidement démocrate pendant des années. Cependant, il a également remporté des voix auprès des électeurs blancs des zones rurales qui ont principalement voté pour le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump ces dernières années. Avant de devenir gouverneur, Walz avait auparavant battu des républicains lors d'élections pour la Chambre des représentants. Avant sa carrière politique, il a été membre de la Garde nationale pendant plus de deux décennies.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, était également souvent mentionné comme un sérieux candidat à la vice-présidence. Le choix d'un colistier peut avoir des implications significatives pour la campagne, car le passé, la popularité ou la capacité à influencer les groupes d'électeurs clés peuvent contribuer à une victoire ou une défaite.

Visite des États indécis attendue

Harris, qui est la première femme, ainsi que la première personne noire et d'origine sud-asiatique à occuper le poste de vice-présidente, était sous pression pour trouver un colistier. Le président américain Joe Biden n'a retiré sa candidature à la présidence qu'à la fin juillet, laissant Harris prendre la tête. Depuis, elle a recueilli des centaines de millions de dollars en dons de campagne et a rapidement obtenu assez de délégués démocrates pour être officiellement désignée par le parti lundi soir. La Convention nationale démocrate aura lieu du 19 au 22 août. L'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre.

Dans les sondages, Trump et Harris sont au coude à coude. Les initiés rapportent que Harris a tenu des discussions avec des candidats potentiels ce week-end. On s'attend à ce que Harris et Walz entament une tournée dans plusieurs États indécis cette semaine, où l'élection sera probablement décidée. Ces États indécis comprennent l'Arizona, le Nevada, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.

Le colistier de Trump, J.D. Vance, a également annoncé qu'il fera campagne dans les États indécis cette semaine. Le sénateur de 39 ans de l'Ohio est populaire auprès de la base ultra-conservatrice de Trump. Ancien critique de Trump, il est maintenant considéré comme l'un des espoirs de l'avenir du parti républicain. Cependant, son début en tant que candidat à la vice-présidence a été tumultueux, avec des déclarations passées comme la critique des "femmes célibataires avec des chats" qui ont suscité la controverse et pourraient aliéner les électrices.

