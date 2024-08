Kamala Harris est candidate à la vice-présidence avec Tim Walz.

Après des discussions avec au moins six candidats, Harris a décidé : Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, rejoindra sa course à la Maison Blanche en tant que vice-président.

La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, devrait se présenter avec le gouverneur de l'État du Minnesota. Tim Walz sera son candidat à la vice-présidence, selon les médias américains.

Walz, ancien soldat et enseignant, a prouvé son aptitude à séduire les électeurs ruraux et blancs malgré sa gouvernance, qui comprend des initiatives telles que les repas scolaires gratuits et les congés payés étendus pour les travailleurs. Le Minnesota est censé voter pour les démocrates, bordant les États cruciaux du Wisconsin et du Michigan.

Des initiés avaient déjà rapporté lundi que Harris avait réduit sa recherche d'un candidat à la vice-présidence à deux hommes. Aux côtés de Walz, le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, était également en lice, selon trois sources familières de l'affaire qui ont parlé à Reuters.

Les observateurs considèrent ce choix comme l'une des décisions les plus importantes de Harris avant l'élection présidentielle du 5 novembre : le candidat à la vice-présidence devrait idéalement séduire les segments d'électeurs qui peuvent ne pas résonner fortement avec Harris elle-même - une femme, une personne noire et asio-américaine. Selon les initiés, la liste de Harris se composait exclusivement d'hommes blancs capables de conquérir les électeurs ruraux, blancs ou indépendants.

Les démocrates sont confiants que le Minnesota, avec sa frontière avec des États cruciaux comme le Wisconsin et le Michigan, soutiendra leur candidat à la présidence.

