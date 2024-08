- Kamala Harris est candidate à la vice-présidence avec Tim Walz.

Au final, il ne restait que deux : Kamala Harris, la candidate fraîchement couronnée des démocrates américains, a choisi son colistier : selon CNN et le "Washington Post", son choix se porte sur Tim Walz, gouverneur du Minnesota.

Tim Walz – un choix surprenant comme colistier de Kamala Harris

Avec Walz, Harris obtient un expérimenté campagneur à ses côtés qui pourrait potentiellement conquérir les voix rurales. Le sexagénaire avait déjà servi 12 ans au Congrès avant de remporter la gouvernance du Minnesota gelé en 2018. Cependant, l'ancien soldat et enseignant n'a intégré la shortlist de Harris qu'en tant que candidat tardif. Une apparition télévisée récente sur MSNBC est devenue virale où il décrivait à plusieurs reprises le duo Trump-Vance comme "étrange". Le terme a visiblement fait tilt, avec Harris l'adoptant rapidement dans son vocabulaire de campagne.

Cependant, la décision de Harris d'opter pour Walz est surprenante. Après tout, pour atteindre la Maison Blanche, il faut gagner dans les "État indécis" – ces États qui sont politiquement indécis et ne peuvent être clairement attribués à un parti. Et aucun État n'est aussi volatile que la Pennsylvanie, dont le gouverneur Josh Shapiro était pressenti pour le poste de vice-président. Bien que les déclarations claires et le charisme de Walz puissent s'avérer utiles dans la campagne, son Minnesota n'est pas un État indécis.

Le duo prévoit de faire leur première apparition publique ensemble à Philadelphie mardi. Immédiatement après, ils entameront une tournée de cinq jours dans les États indécis.

Le rôle du vice-président américain : entre aide de campagne et remplaçant

On dit que la vice-présidence est le deuxième poste politique le plus puissant aux États-Unis. C'est vrai – au moins officiellement. Alors que le VP est également président du Sénat, dont le vote peut être décisif en cas d'égalité, il est essentially le briseur de ties. Cependant, dans la plupart des cas, le numéro deux est plutôt un tigre édenté qui présente plus qu'il ne gouverne. Sauf, bien sûr, si le numéro un se retire pour une raison ou une autre, auquel cas le remplaçant prend la relève.

La liste de favoris de Kamala Harris était un véritable club de garçons. Cela avait une raison simple : l'équilibre du "ticket". Pour couvrir le plus large éventail de électeurs possible, les démocrates optent pour un duo contrasté.

