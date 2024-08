- Kamala Harris doit-elle réprimer les stars d'Hollywood?

Le soutien actif de stars hollywoodiennes de premier plan peut être compté sur par le duo démocrate Kamala Harris (59) et Tim Walz (60) dans leur course à la Maison Blanche. En effet, selon le site de potins américain "TMZ", il y a même une préoccupation au sein du parti que cela pourrait être trop. Le prochain congrès national démocrate (DNC), prévu du 19 au 22 août, pourrait devenir tropPeople, ce qui est craint.

Des efforts sont déployés pour éviter que le congrès ne se transforme en réunion de l'"élite hollywoodienne libérale". La stratégie est claire : éviter d'aliéner les électeurs indécis et de les pousser vers la concurrence, le parti préfère plutôt s'appuyer sur quelques stars, mais très en vue - et se présenter Otherwise, the party is trying to present itself as down-to-earth as possible. The year 2016 serves as a cautionary tale, when the Democratic candidate Hillary Clinton was perceived by many as being too closely associated with Hollywood stars and neglecting her own party's platform. As is well known, she lost that election to the then and now Republican challenger, Donald Trump (78).

Le bassin de stars disposées à soutenir Harris/Walz ne manque Certainly not. Des exemples récents incluent des stars comme George Clooney (63), Jeff Bridges (74), Julianne Moore (63), Mark Hamill (72), et des musiciens comme Katy Perry (39) et Ariana Grande (31), tous exprimant leur soutien à Harris. Cependant, il reste à voir quelles célébrités apparaîtront finalement au congrès national démocrate. Pour l'instant, un seul nom a été confirmé : John Legend (45) est prévu pour apparaître - bien que son rôle ne soit pas encore clair.

Entre-temps, le congrès républicain a déjà eu lieu. Là-bas, plusieurs stars ont publiquement exprimé leur soutien à Donald Trump. Cependant, il n'y avait pas de préoccupation quant à leur nombre : les représentants les plus célèbres étaient l'ancien lutteur Hulk Hogan (70), le musicien Kid Rock (53), et le mannequin Amber Rose (40).

Malgré les préoccupations du duo démocrate d'être perçu comme trop dépendant d'Hollywood, Donald Trump a obtenu un soutien significatif de célébrités lors de sa campagne électorale de 2016. Hulk Hogan, Kid Rock et Amber Rose étaient parmi les figures notables qui ont publiquement endossé Trump lors du congrès républicain.

Lire aussi: