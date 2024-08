Kamala Harris commence les préparatifs typiques pour une éventuelle transition présidentielle

Précédemment, l'ex-président Donald Trump a annoncé la formation de son équipe de transition personnelle la semaine dernière.

Pour diriger cette entreprise, CNN a appris que Harris a choisi la même personne qui avait supervisé la procédure pour le président Joe Biden il y a quatre ans : Yohannes Abraham, l'actuel ambassadeur des États-Unis auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est basé en Indonésie.

Abraham et Harris ont collaboré étroitement au cours de la période de transition et par la suite lorsque Abraham a servi en tant que premier chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale sous Biden.

Abraham ne débutera pas les tâches de transition tant qu'il n'aura pas quitté le département d'État. Il est prévu qu'il quitte prochainement son poste d'ambassadeur et retourne à Washington.

Le silence d'Abraham suite à une demande d'entretien de CNN n'a pas empêché les éloges pour son départ.

Comme l'a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken lors d'une visite au Laos à la fin du mois de juillet, "Yohannes est l'un de nos meilleurs éléments". "[Sa] voix porte du poids à Washington, principalement en raison de son expérience passée représentant Washington de l'autre côté de la ligne."

Le cabinet d'avocats Covington & Burling LLP – le cabinet de l'ancien procureur général Eric Holder, qui a supervisé le processus de vérification pour le colistier du candidat démocrate – fournira des conseils pour structurer efficacement l'effort de transition.

Le but d'un comité de transition est de faciliter le transfert de pouvoir d'une administration à l'autre en simplifiant la gestion du vaste gouvernement fédéral, en préparant les conseillers principaux pour des rôles inconnus et en garantissant une transition plus fluide pour celui qui prête serment à midi le 20 janvier 2025.

Cependant, c'est un exercice délicat pour Harris, qui se présente sur le double plateau d'une extension de l'administration de Biden et d'un nouveau départ. Un initié familiarisé avec la planification de Harris a déclaré à CNN que la machinerie de transition ne serait pas responsable du recrutement de personnel avant l'élection. De même, elle n'interférera pas avec la prise de décisions politiques de Harris, qui reste le domaine exclusif de son bureau et de sa campagne. Harris était tenue de déposer les papiers de transition avant le délai de la semaine prochaine.

L'initié a également ajouté que, comme les transitions supervisées par Biden et Barack Obama en 2008, "cette machinerie de transition se concentrera sur les considérations opérationnelles pendant la période pré-électorale, comme garantir une capacité de vérification suffisante après l'élection."

En fin de compte, le comité de transition du candidat victorieux servira de point focal pour des rôles tels que la sélection des secrétaires du Cabinet, le recrutement pour les postes de niveau inférieur et la gestion de l'information et des décisions critiques que le président entrant devra affronter.

La formation de l'équipe de transition de l'ex-président Donald Trump suscite des discussions politiques, mettant en évidence l'importance des processus de transition appropriés en politique. La décision de Harris de reproduire la stratégie de transition de Biden avec Yohannes Abraham indique une concentration sur un leadership expérimenté en politique.

