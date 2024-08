Kamala Harris a une longue histoire avec la Chine, mais Pékin n'est peut-être pas content de cela.

Tim Walz a quitté les États-Unis frais émoulu de l'université en 1989 pour enseigner dans un lycée chinois pendant un an, avant de revenir régulièrement dans le pays pendant une décennie pour y emmener des étudiants américains dans le cadre d'échanges culturels estivaux.

Le gouverneur du Minnesota, âgé de 60 ans, parle avec affection de son séjour en Chine et des personnes qu'il y a rencontrées, ce qui lui confère une perspective personnelle et nuancée sur la principale rivale stratégique des États-Unis, chose rare parmi ses pairs politiques.

Certains de ses opposants républicains ont utilisé cette expérience pour l'accuser d'être "pro-Chine", mais le colistier démocrate à la vice-présidence a une longue histoire de critiques envers la direction autoritaire chinoise.

Walz est arrivé en Chine à une époque tumultueuse et politiquement chargée, peu après la tragédie de la place Tiananmen, lorsque le Parti communiste au pouvoir a envoyé des tanks pour réprimer brutalement les manifestations pacifiques menées par des étudiants à Beijing. En rentrant chez lui au Nebraska en 1990, il a déclaré à un journal local qu'il pensait que le gouvernement chinois avait mal traité son peuple pendant des années.

"S'ils avaient le bon leadership, il n'y aurait pas de limites à ce qu'ils pourraient accomplir. Ce sont des gens si gentils, généreux et capables", a-t-il déclaré au Star-Herald à l'époque.

Pendant son mandat au Congrès de 2007 à 2019, Walz a rallié le soutien pour les activistes chinois emprisonnés. Il a rencontré le dalaï-lama, le leader spirituel tibétain en exil exécré par Beijing, et Joshua Wong, le jeune militant démocrate de Hong Kong maintenant emprisonné pour son activisme contre la poigne de Beijing.

"Plus il comprend la Chine, plus il a de la compassion pour le peuple chinois, et plus il est critique envers ceux qui les gouvernent", a déclaré Shen Dingli, analyste en politique étrangère à Shanghai.

"Il a une certaine compréhension de la culture chinoise et la respecte au fond de son cœur, mais il n'accepte definitely pas le système politique chinois", a ajouté Shen. "Beijing est probablement plus craintive et mal à l'aise avec un étranger qui comprend la Chine."

'C'était plus à propos des gens'

Walz était parmi les premiers groupes de jeunes Américains à enseigner dans des lycées chinois dans le cadre d'un programme de bénévolat de l'université Harvard, une décennie seulement après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

En tant que diplômé fraîchement sorti de l'université, il a passé un an à enseigner l'anglais et l'histoire américaine au lycée n°1 de Foshan, dans la province du Guangdong.

Là-bas, il a été accueilli par des élèves industrieux et accueillants qui applaudissaient chaque fois qu'il utilisait un mot chinois correctement, et des inconnus-friendly qui offraient leur aide chaque fois qu'il s'arrêtait dans la rue, l'air perdu, a-t-il déclaré au Star-Herald en 1990.

"J'ai été exceptionnellement bien traité", a-t-il déclaré au journal. "Il n'y avait aucun sentiment anti-américain. L'Amérique est 'le top' aux yeux des Chinois. Beaucoup d'étudiants veulent venir aux États-Unis pour étudier."

C'était une époque différente en Chine. Le pays pauvre était curieux du monde après avoir émergé de décennies d'isolement auto-imposé et de règne tumultueux sous Mao Zedong. Le chef suprême Deng Xiaoping a lancé des réformes du marché et, avec une ouverture économique, les appels pour une libéralisation politique ont pris de l'ampleur dans les années 1980.

Ces appels ontabouti en un mouvement mené par des étudiants au printemps 1989, qui a été brutalement réprimé par l'armée chinoise quelques semaines avant le voyage de Walz.

"Je me souviens m'être réveillé et avoir vu les informations le 4 juin que l'impensable s'était produit", a déclaré Walz à Voice of America dans une interview en 2014.

"Beaucoup de mes collègues ont décidé de rentrer chez eux et de ne pas aller en Chine. Je pensais que c'était plus important que jamais d'y aller, pour m'assurer que l'histoire était racontée et pour faire savoir aux Chinois que nous étions là, que nous étions avec eux."

Depuis le Guangdong, Walz a pris un train de 40 heures à travers le pays pour se rendre à la capitale chinoise afin de voir la place Tiananmen, le lieu des manifestations démocratiques.

Il a fait en sorte de toujours commémorer la répression de manière personnelle - en se mariant le 4 juin 1994, le cinquième anniversaire de la massacre.

"Il voulait avoir une date qu'il n'oubliera jamais", a déclaré sa femme et collègue enseignante du lycée, Gwen, à un journal local du Minnesota avant leur mariage.

Les jeunes mariés ont passé leur lune de miel à emmener des étudiants en Chine pour des visites de deux semaines dans le cadre de classes sur la culture, l'éducation et l'histoire. Ces voyages sont devenus une tradition estivale pour le couple jusqu'en 2003.

"J'irais y retourner en un battement de cœur", a déclaré Cara Roemhildt, qui a participé à un tel voyage en 1998. "C'était un voyage éducatif avec un de nos professeurs préférés. Ce n'était pas à propos de la politique. C'était plus à propos des gens."

En 2015, Walz a rejoint une délégation parlementaire pour un voyage en Chine, qui incluait une halte rare au Tibet, qu'il avait également visité des décennies plus tôt pendant son temps d'enseignement dans un lycée chinois.

L'année suivante, Walz a rencontré le Dalaï Lama à Washington pour ce qu'il a appelé un "déjeuner transformateur". Il a également accueilli Lobsang Sangay, alors chef du gouvernement tibétain en exil, dans son bureau parlementaire pour rencontrer un groupe d'élèves du lycée du Minnesota.

Lors d'une réunion parlementaire cette année-là, il a appelé Pékin à "garantir la préservation de la culture tibétaine traditionnelle" et à "offrir une liberté religieuse moins réglementée aux Tibétains".

Walz a également été un défenseur vocal du mouvement pro-démocratie de Hong Kong.

En 2017, lorsque Wong, le leader de la manifestation étudiante, a été emprisonné pour son activisme politique, Walz a partagé une photo de lui-même et de l'activation jeune debout côte à côte pour exprimer sa solidarité avec "tous ceux qui défendent la démocratie à Hong Kong".

Walz a également apporté son soutien à la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, qui sanctionne les officiels responsables de violations des droits de l'homme dans la ville, lorsque la législation semblait être au point mort au Congrès.

"Nous avons frappé à chaque porte lorsque le #HKHRDA manquait de momentum. Seul Walz a répondu", a déclaré Jeffrey Ngo, un activiste pour la démocratie de Hong Kong maintenant basé à Washington, sur X.

"Walz est peut-être le meilleur candidat en matière de droits de l'homme et de Chine sur un billet de parti principal ces derniers temps", a déclaré Ngo.

Sur le front diplomatique, Walz a critiqué les pratiques commerciales déloyales de la Chine et son affirmation croissante dans la mer de Chine méridionale.

Dans les cercles nationalistes chinois, qui ont une voix disproportionnée dans les débats sur la politique en Chine, il n'y a pas d'illusions roses concernant Walz.

"En ce qui concerne les droits de l'homme et les questions idéologiques, il a basically franchi toutes les lignes rouges possibles", a écrit Shen Yi, un chercheur en relations internationales connu pour ses vues nationalistes féroces, sur les réseaux sociaux.

Mais contrairement aux politiques plus belliqueux, Walz ne croit pas au découplage, et il a plutôt une vision plus nuancée de la rivalité géostratégique entre les États-Unis et la Chine.

"Je ne tombe pas dans la catégorie selon laquelle la Chine doit nécessairement être une relation adverse. Je suis totally en désaccord", a-t-il déclaré lors d'une interview en 2016.

"Nous sommes sur la même feuille de musique, deux des plus grandes superpuissances du monde, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble."

Stephen Roach, ancien chef de Morgan Stanley Asia, a déclaré que le billet Harris-Walz pourrait fournir "un contrepoids important à la venimosité actuelle de l'Américain Sinophobie".

L'empathie de Walz pour le peuple chinois et son appréciation des aspects non politiques de la Chine font de lui un cas plus difficile à "diaboliser en tant qu'anti-Chine" que les politiques qui sont belliqueux sur tous les plans, a déclaré Eric Fish, un ancien journaliste basé à Beijing et auteur de "China's Millennials: The Want Generation", sur X.

'Un pays complexe'

L'expérience étendue de Walz avec la Chine en fait une figure rare dans la course à la Maison Blanche - au moins depuis George H. W. Bush, qui a servi d'ambassadeur officieux de Beijing dans les années 1970 avant de se présenter aux élections de vice-président et plus tard président.

Le séjour de Bush à Beijing a influencé sa politique étrangère - et a aidé à orienter les relations sino-américaines à travers les retombées tumultueuses du crackdown de Tiananmen.

Mais les relations sino-américaines sont maintenant à un endroit très différent de la période de lune de miel de l'engagement. Être dur envers la Chine est devenu un point de consensus bipartisan rare aux États-Unis, et Beijing est peu susceptible de compter sur Walz pour améliorer les liens bilatéraux.

"La direction de la politique américaine envers la Chine est très claire. En tant qu'individu, quelle que soit votre attitude envers la Chine, il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer", a déclaré Liu, l'expert de l'Université de la ville de Hong Kong.

"Et les vice-présidents peuvent avoir un niveau variable d'influence sur la politique étrangère, en fonction du président qu'ils servent", a-t-il ajouté.

L'expérience de Walz en vivant et en enseignant en Chine pourrait servir de brise-glace diplomatique utile pour réchauffer la pièce si les deux parties le souhaitent, a déclaré Liu. Mais même dans ce cas, a-t-il ajouté, les Chinois devraient contourner l'embarras du moment et éviter toute mention du crackdown de Tiananmen - qui reste un tabou politique en Chine.

Sur les réseaux sociaux étroitement contrôlés de la Chine, les liens précoces de Walz avec le pays ont suscité des sourcils levés et un intérêt considérable. Le hashtag "Le choix de VP de Harris a enseigné en Chine" a enregistré 15 millions de vues sur le site de microblogage Weibo.

L'année de l'arrivée de Walz en Chine - 1989 - n'est pas passée inaperçue auprès de ceux qui comprennent la sensibilité de la date, malgré des décennies d'efforts du gouvernement chinois pour effacer la répression brutale de la mémoire publique.

Mais peut-être réflexion de l'époque différente de la Chine maintenant sous la direction de Xi Jinping, qui a attisé la sentiment nationaliste et la suspicion contre les étrangers en matière de sécurité nationale, beaucoup ont questionné la "véritable motivation" du premier voyage de Walz en Chine.

"Haha, 1989-1990, les Américains enseignant en Chine pendant cette période - c'est quelque chose qui mérite une réflexion approfondie", a déclaré un commentaire en haut sur Weibo.

"Doit être un espion", a déclaré un autre.

"J'ai vécu en Chine, et comme je l'ai dit, j'y suis allé environ 30 fois", a-t-il déclaré lors d'une interview en 2016. "Mais si quelqu'un vous dit qu'il est un expert en Chine, il vous ment probablement parce que c'est un pays complexe."

