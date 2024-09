Kamala Harris a récemment obtenu l'un de ses meilleurs résultats d'enquête en 2023.

Le sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa, réalisé par Selzer & Co., a révélé que Donald Trump était en tête avec 47 %, suivi de près par le vice-président avec 43 % – dans la marge d'erreur – dans un État que Trump avait remporté facilement à deux reprises. (Le sondage a été réalisé la semaine dernière, avant la tentative d'assassinat présumée contre Trump dimanche.)

Bien que l'Iowa ne soit probablement pas déterminant lors de l'élection de novembre, le fait que Selzer ait trouvé une course serrée dans un État où Trump est resté dominant pourrait être de bon augure pour Harris, tant pour la fiabilité des sondages que pour ses perspectives dans le Wisconsin voisin.

Ce qui rend le sondage Selzer remarquable, c'est qu'il a été fiable à une époque où d'autres sondeurs ont eu du mal. Il y a quatre ans, il avait prédit la victoire de Trump en Iowa avec 7 points d'avance, tandis que d'autres sondages laissaient entendre que le candidat démocrate Joe Biden était en meilleure position. À l'époque, j'avais noté que le sondage avait suscité de l'espoir chez les partisans de Trump et de l'anxiété chez les démocrates.

Les démocrates avaient raison de s'inquiéter. Non seulement Trump a remporté l'Iowa avec 8 points d'avance, mais il a également dépassé ses prévisions dans le Wisconsin – frôlant la victoire dans un État où il était en retard de plusieurs chiffres selon les sondages préélectoraux. Trump s'est également remarquablement bien débrouillé dans plusieurs autres États clés.

Un schéma similaire a été observé en 2016. Le sondage final de Selzer avait donné Trump en tête en Iowa avec 7 points d'avance. Il a remporté l'État et l'élection face à Hillary Clinton, mieux Performant que la plupart des sondages dans les États swings l'avaient prédit.

Cette année, il y a des préoccupations quant à une autre erreur de sondage. Même si les sondeurs ont travaillé à ajuster leurs méthodes pour éviter ce qui s'est passé en 2016 et 2020, ils pourraient encore se tromper.

Cependant, le dernier sondage de Selzer en Iowa suggère que les sondeurs qui montrent une course trop serrée ne sous-estiment pas Trump pour le moment.

Le résultat s'aligne sur les chiffres provenant du Wisconsin, qui partage des démographies similaires et est l'un des États clés où la course reste serrée. Harris a obtenu certains de ses meilleurs résultats de sondage dans le Wisconsin.

Le dernier sondage de l'université Marquette, réputée, a mis Harris à 52 % contre 48 % pour Trump parmi les électeurs probables. Une moyenne des derniers sondages de Marquette, CBS News/YouGov et CNN/SSRS donne Harris en tête de 4 points.

Bien que l'avantage de 4 points ne soit pas important et puisse être facilement renversé par Trump, il se démarque parmi les autres États clés. Harris et Trump maintiennent généralement une course serrée dans les six autres États clés (Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord et Pennsylvanie).

De plus, l'avantage de 4 points de Harris est meilleur que la marge de victoire de Biden dans le Wisconsin en 2020 – 0,6 point. Ce résultat était bien en deçà de l'avance qu'il avait dans les sondages d'État préélectoraux. Les sondages sur le Wisconsin ont également sous-estimé Clinton quatre ans plus tôt, ce qui a entraîné sa défaite dans le Wisconsin – la première défaite démocrate depuis 1984.

Le fait que le sondage Selzer indique un glissement similaire en faveur de Harris en Iowa me fait penser que les sondages du Wisconsin pourraient être sur quelque chose.

Gagner le Wisconsin pour Harris n'assurerait pas sa victoire, mais cela améliorerait ses chances. Au lieu d'une course virtuellement 50/50, la plupart des modèles lui donneraient 75 % de chances de gagner si elle remportait le Wisconsin.

Cependant, une chance de victoire de 75 % n'est pas une garantie. Les chances de Trump de gagner seraient approximativement les mêmes que celles d'obtenir pile à deux coups de suite.

Ce sondage Selzer pourrait également être un cas à part, et beaucoup pourrait changer entre maintenant et le jour de l'élection. Le sondage de septembre 2020 de Selzer était étonnamment favorable à Biden (montrant un match nul), tandis que son dernier sondage cette année-là était beaucoup plus favorable à Trump.

Mais le sondage actuel est un bien meilleur résultat que le précédent sondage de Selzer en juin – lorsque Biden était encore en course. Il avait donné Trump en tête avec 18 points d'avance.

En conclusion, vous préféreriez avoir le sondage Selzer de votre côté plutôt que non. Et actuellement, le sondage suggère un meilleur résultat pour Harris que pour Clinton ou Biden à la fin.

Le schéma constant des sondages de Selzer prédisant avec précision les résultats des élections, malgré les difficultés des autres sondeurs, est remarquable, notamment en raison de sa prévision de 7 points de la victoire de Trump en Iowa il y a quatre ans.

La course serrée en Iowa, telle que suggérée par le sondage Selzer, pourrait présager une course serrée dans d'autres États clés, tels que le Wisconsin, où Harris affiche également de bonnes figures de sondage.

