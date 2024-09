Kamala Harris a augmenté ses engagements dans les médias, comme observé de près.

Suite à plusieurs discussions, son plan de communication se précise, même si les téléspectateurs de New York et de D.C. ne l'ont peut-être pas encore remarqué. Récemment, Harris a participé à des rencontres en tête-à-tête avec des chaînes de télévision régionales et s'est engagée dans des contextes inhabituels pour atteindre les électeurs indécis et les minorités clés dans les États clés. De même, Walz suit son exemple.

Le lundi, Harris a habilement géré les questions difficiles de l'Association nationale des journalistes noirs et a enregistré une apparition avec Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, une personnalité radiophonique et podcasteuse en langue espagnole renommée. Jeudi, Harris participera à un événement en direct organisé par les partisans d'Oprah Winfrey.

L'interaction des médias avec Harris reste limitée, et les journalistes continuent de chercher plus d'opportunités. L'équipe de Harris affirme que leur approche s'aligne sur la dynamique des médias modernes en 2024.

Ian Sams, porte-parole de Harris, a expliqué : "Elle participe régulièrement à des engagements médiatiques car parler à une diversité d'électeurs via leurs sources d'information préférées est essentiel. C'est une question de rejoindre les gens là où ils sont."

Pour ce faire, la campagne produit également régulièrement du contenu exclusif pour les plateformes de médias sociaux.

Cependant, un membre de l'équipe de campagne de Harris a révélé à CNN qu'elle est "soumise à la pression pour être spontanée". Le débat de la semaine, modéré par ABC News, a donné aux téléspectateurs du pays l'occasion d'observer Harris dans un contexte non scripté, ce qui s'est soldé par une performance réussie, comme en témoignent plusieurs sondages post-débat suggérant qu'elle en est sortie vainqueur.

Harris aspire à un autre débat contre Trump, malgré sa déclaration publique de refus de participer. Lors de la planification des interviews, la campagne de Harris obtient des interviews pour discuter de cet objectif. Si Trump ne change pas d'avis, Harris pourrait accepter des événements en direct avec des réseaux télévisés à la place, a révélé la source.

L'approche de Trump vis-à-vis des médias est plus souple - il apparaît fréquemment sur ses émissions préférées de Fox, fournit des déclarations brèves aux journalistes et organise occasionnellement des conférences de presse. Ses commentaires publics comprennent souvent des allégations non vérifiables et de fausses affirmations. Parfois, ses apparitions se retournent contre lui, comme lorsqu'il a participé à une discussion audio avec Elon Musk qui a été entachée de difficultés techniques.

Sams a condamné la tactique de Trump tout en partageant avec CNN que Harris "s'engage sur des plateformes médiatiques diverses, répond à des questions - souvent difficiles - sur ses plans et son programme dans chaque contexte. Peut-être qu'un espace de deux heures en direct avec Elon Musk ou la promotion de quelque entreprise crypto douteuse est la stratégie idéale pour rejoindre les électeurs indécis des États clés, mais j'en doute sérieusement."

Harris et Walz ont donné leur première interview conjointe en tant que candidats à l'ancre de CNN Dana Bash à la fin août, attirant plus de 6 millions de téléspectateurs et enregistrant la meilleure heure de 9 p.m. de CNN (à l'exclusion du débat de juin) depuis l'investiture de Biden.

Une semaine plus tard, Harris a échangé avec "The Rickey Smiley Morning Show" et "Afternoon Vibes with Ms. Jessica", deux émissions de radio animées par des présentateurs noirs, et une station de radio en langue espagnole à Phoenix. Bien que ces discussions aient été diffusées ultérieurement dans divers marchés, la campagne s'est concentrée sur des États clés tels que l'Arizona et la Caroline du Nord.

Cette stratégie s'est également reflétée après le débat, alors que Harris a participé à une rencontre en tête-à-tête avec l'animateur de WPVI, la principale chaîne de télévision de Philadelphie, mieux connue sous le nom d'Action News.

Walz a également interagi cette semaine avec des chaînes de télévision locales, telles que celles de Géorgie, du Wisconsin et de la Caroline du Nord.

Pour contrer les critiques suggérant que Harris cherche des interviews faciles et évite les questions difficiles, Harris a participé à une discussion en panel avec trois journalistes éminents lors du forum de l'Association nationale des journalistes noirs à Philadelphie mardi. La session a été diffusée en direct par Fox News ainsi que par CNN et MSNBC.

L'événement en direct de jeudi avec Winfrey s'annonce comme une expérience plus paisible. Intitulé "Unite for America", il rassemblera de nombreuses organisations de base qui ont récemment organisé des réunions en ligne pro-Harris. Winfrey, qui a endossé Harris avec un discours en prime time à la convention nationale démocrate, animera la diffusion en direct sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et Twitch. En plus des audiences en ligne, Winfrey invitera 400 électeurs locaux à se joindre à elle pour la conversation, en mettant l'accent sur les électeurs des États clés à l'approche de l'élection.

Elizabeth Wagmeister a contribué au reportage.

Conformément à sa stratégie de communication, Harris participera à un événement en direct avec Oprah Winfrey, cherchant à rejoindre les électeurs via leurs sources d'information préférées et à atteindre les États clés.

